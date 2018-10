Adicae mantiene su hoja de ruta pese a la decisión del TS de revisar el 'giro juridisprudencial'

"La banca lleva muchos años amedrentando y chantajeando a la sociedad civil, al Gobierno y a la Justicia", ha aseverado el presidente de Adicae, Manuel Pardos.

De esta forma, la asociación mantendrá las actuaciones que tenía previstas por el país. Este mismo sábado se van a realizar diversas actuaciones con socios y consumidores para ofrecer todo tipo de información.

"La sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas sigue firme y no se ha anulado, los afectados no tienen que demandar a Hacienda y las hipotecas afectadas no son solo las que se hicieron a partir de 2014", ha asegurado Pardos.

Así, los servicios jurídicos de Adicae han valorado la nota informativa emitida hoy por el Tribunal Supremo como una "irresponsabilidad" después de una sentencia que era "tajante" tanto en su resolución como en las expresiones que en ella se utilizan.

La asociación se compromete a buscar una solución global a esta cuestión con la presentación de 60 demandas colectivas frente a 60 entidades a la que de momento ya se han sumado más de 10.000 personas.