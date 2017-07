Adicae presenta un recurso contra la JUR ante el TJUE por la resolución de Popular

Adicae entiende que la decisión tomada por la JUR no ha respetado los principios que establece el régimen de resolución de la Unión Europea (UE) al no haberse respetado el criterio de transparencia, no haberse de evitado la destrucción innecesaria de valor y habiéndose actuado de forma "totalmente arbitraria", así como también habiendo beneficiado a Banco Santander con la resolución, "a costa de miles de consumidores".

La asociación denuncia que se ha infringido el principio que indica que los accionistas o acreedores no deberían soportar pérdidas superiores a las que habría afrontado en un procedimiento concursal.

Adicae también argumenta que el proceso de venta de Popular a Santander, al precio simbólico de un euro, supone una "flagrante infracción" tanto del principio de transparencia como del principio de concurrencia.

Además critica que no se haya hecho publico el informe de valoración realizado por Deloitte, ni la "supuesta" comunicación a 6 de junio de Popular en el que declaraba su insolvencia, "apenas semanas después de haber remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un escrito desmintiendo cualquier riesgo de quiebra".

Asimismo, la asociación sostiene que la decisión objeto de recurso "no acredita en modo alguno" la presunta inviabilidad del Banco Popular, al no coincidir la argumentación de la JUR con el informe del propio banco, la auditoría y las cuentas anuales últimas de la entidad.