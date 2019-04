(AMP)Comín tacha de "muy básicos" los cálculos realizados por Casaus en la fusión de las cajas que creó Bankia

Durante su interrogatorio en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia y que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), Comín también ha criticado los famosos correos de advertencias de Casaus, asegurando que eran "opinión" y no tenían "rigor".

Según su declaración, el principal aviso de su inspector estaba basado en un test de estrés confidencial realizado por el Banco de España sobre Caja Madrid que "no tenía sentido". Para Casaus, las necesidades de saneamientos de la caja madrileña ascendían a unos 8.000 millones de euros, mientras que en el informe de inspección "hecho con rigor" salían unos 4.000 millones de euros.

"Nunca miré los cálculos de Casaus porque cuando alguien hace una inspección y calcula la pérdida esperada va a los segmentos donde hay probabilidad mayor de encontrar déficit y, además, eran cálculos muy básicos. No es que no se tuvieran en cuenta, sino que hubo otros elementos que tenían más rigor", ha subrayado ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal.

Comín ha subrayado que "nunca" se ha sentido "atacado" por Casaus, "ni antes ni ahora". De hecho, ha insistido en que se le ha dado "mucha importancia" a los correos de este inspector cuando en realidad hubo "muchas aportaciones".

Asimismo, el ex alto cargo del supervisor ha señalado que los correos son "opiniones rápidas" de las que no se puede transmitir el "bruto", ya que si no se plantean incongruencias. De igual forma, ha añadido las opiniones válidas son las que se recogen en los informes.

"La inspección que yo viví era de un trabajo en equipo y de un respeto absoluto por las opiniones técnicas de los inspectores en sus informes. Se nos paga bien para que seamos responsables y pongamos lo que opinamos", ha aseverado.

PÉRDIDAS ESPERADAS CONTRA RESERVAS

Asimismo, Comín ha respaldado la decisión contable de cargar pérdidas esperadas contra reservas y no contra resultados, al igual que en el resto de SIPs, ya que de lo contrario se habría generado "una alarma". "Lo que pasaba en el grupo se habría extrapolado al resto del sector", ha añadido, indicando que "no tenía sentido que aparecieran unas pérdidas contra resultados que no se habían dado.

"Lo lógico es que la pérdida esperada se cargue contra reservas y la incurrida contra resultados", ha aseverado el exjefe del grupo de inspección del Banco de España a preguntas de la fiscal anticorrupción carmen Launa. "Si la pérdida esperada se hubiera cargado contra resultados hubiéramos dado una sensación de que era incurrida", ha remarcado.

Por otro lado, el que posteriormente fuera también director adjunto de supervisión del Banco de España ha alabado las bondades de constituir un SIP, como las mayores facilidades para obtener liquidez, el ahorro de gastos por el exceso de capacidad instalada o las ventajas para absorber pérdidas de forma más rápida.