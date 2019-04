(AMP.2) Calviño dice que este viernes se aprobará el trámite de urgencia del reglamento de la Ley Hipotecaria

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que las circunstancias de los mercados "no son favorables" para continuar con la política de privatizaciones parciales de Bankia, para lo que todavía "no hay una decisión tomada y hay tiempo", y ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes tramitar de manera urgente el real decreto y la orden ministerial que desarrollan la Ley Hipotecaria.

"En este momento las circunstancias de los mercados no son favorables para continuar con la política de privatizaciones de Bankia", ha afirmado durante su intervención en el Foro Cinco Días, en el que ha recalcado que "no hay una decisión tomada" y aún "hay tiempo", y que "lo importante no es correr, sino tomar la decisión correcta" desde el punto de vista de maximizar las ayudas públicas.

Calviño no se ha querido pronunciar sobre los rumores de una posible fusión de Bankia y Sabadell porque "un ministro debe medir sus palabras y mucho más cuando puede influir en la cotización", si bien ha destacado que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri es una entidad "bien gestionada, con resultados económicos y ratios muy correctos en relación con la media del sector".

A su juicio, la buena gestión es el primer objetivo que deben tener los gestores públicos respecto a Bankia, si bien ha matizado que las decisiones de privatización se seguirán con el objetivo de maximizar las ayudas y proteger los intereses de los contribuyentes.

Sobre posibles nuevas fusiones en el sector bancario, Calviño ha indicado que lo más importante es contar con una banca "estable, saneada y que contribuya al crecimiento económico e influya en el crédito a las familias y la empresas".

"Si esto requiere una operación u otra tendrán que ser los dueños de las distintas entidades los que tengan que decidirlo", ha dicho Calviño, quien ha insistido en la importancia que de mantener las situaciones de solvencia de las entidades y que no sean fuentes de "incertidumbre o inestabilidad".

LEY HIPOTECARIA

Por otra parte, ha avanzado que el Consejo de Ministros adoptará este viernes el trámite de urgencia de la Ley Hipotecaria a través de la aprobación de un real decreto y una orden ministerial, para posteriormente recibir dictamen del Consejo de Estado, con el objetivo de que el desarrollo de la ley pueda ver la luz antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril y "a tiempo" para evitar una multa millonaria antes de que el Tribunal de Justicia de la UE dicte sentencia por el retraso en la transposición de la directiva europea.

En concreto, ha explicado que las dos normas detallan aspectos técnicos como la formación, los registros, la comunicación de información entre notarios y entidades financieras y los tipos de formularios a rellenar. Para Calviño, el avance de la norma ha sido "muy positivo", ya que "la ley ha sido mejor que el proyecto de ley" al ser "más protectora de los ciudadanos" e incluir un mayor número de meses de impago antes de los desahucios y menores intereses por demora.

ORGANISMOS SUPERVISORES

Respecto a la reforma pendiente sobre los organismos reguladores y supervisores, Calviño ha reconocido que es una de las cuestiones que le hubiese gustado abordar, pero "probablemente por el adelanto electoral no ha dado tiempo".

En todo caso, ha afirmado que una de las primeras medidas que habrá que acometer en la próxima legislatura es la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, que "en sí misma" lleva una reforma de las competencias y la forma de interactuar de los principales supervisores financieros. Como primer paso ha resaltado la realización de un libro blanco de reflexión sobre la gobernanza para ver si hay que avanzar hacia el modelo 'twin peaks' y mejorar la supervisión de seguros y de los bancos.

PRÉSTAMOS DE VALORES Y SICAV

Respecto a la norma prevista por el anterior Gobierno para regular los préstamos de valores de los fondos de inversión, para que estos pudieran prestar sus activos, ha indicado que se trata de un campo en el que es "muy importante" la rentabilidad de los fondos de inversión, pero lo es aún más la estabilidad de los mercados.

Por ello, ha señalado que el Gobierno tomará una decisión "cuando proceda" y estudiará cómo articularlo, si bien los pasos que se den "no van a suponer un aumento de la volatilidad ni del riesgo de los mercados financieros".

De igual forma, sobre las limitaciones a las 'sicav' que venía reclamando en los últimos años el PSOE, ha aclarado que no es un tema que se haya incluido específicamente en el programa electoral, por lo que cualquier cambio, sobre todo fiscal, será abordado en el marco del conjunto de deducciones fiscales. A este respecto, ha remarcado que hay que simplificar el marco fiscal y "poner orden", así como analizar el tratamiento de distintas formas societarias.

DESCARTA UNA BURBUJA INMOBILIARIA

Por otra parte, también se ha referido a la "subida importante" del precio del alquiler en determinadas zonas centrales de ciudades como Madrid y Barcelona, que supone un "problema" sobre todo para los jóvenes, aunque ha vuelto a afirmar que "ninguno de los indicadores hace pensar que hay riesgo de burbuja inmobiliaria".

La titular de Economía ha recordado que se ha convalidado el real decreto ley del alquiler que da más capacidad a las comunidades de vecinos sobre los alquileres turísticos y refuerza la protección de los inquilinos respecto a la duración de los contratos.

No obstante, ha reconocido que cuando se trata de cuestiones "complejas" como el precio de la vivienda "no se resuelve con una única acción", por lo que el Gobierno trabaja en un plan de apoyo a la oferta de alquiler para que haya un mayor peso de las viviendas accesibles, ya que España está "a la cola" en el acceso a alquileres socialmente "justos" para las capas más vulnerables de la sociedad. "Es una de las cuestiones a abordar en la próxima legislatura", ha añadido.