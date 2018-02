(AMP) El sector financiero celebra la sentencia del Tribunal Supremo sobre gastos hipotecarios

El sector financiero considera que la sentencia de este miércoles del Tribunal Supremo, que da la razón a la banca en lo referido a quién debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), es una "buena noticia", pues otorga mayor certidumbre al eliminar la "inseguridad jurídica" existente en lo referente a los gastos hipotecarios.

Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, el fallo del Supremo "pone orden" en relación a los casos judiciales relacionados con los gastos hipotecarios, pues la disparidad de criterios aplicados por los tribunales a la hora de determinar quién debía abonarlos había generado cierta inseguridad jurídica.

"Es una buena noticia para la banca, porque clarifica los gastos que debe abonar el banco y el prestatario y elimina cierta inseguridad jurídica existente", han señalado las fuentes consultadas.

Además, creen que la sentencia frenará "el aluvión" de demandas interpuestas contra la banca en relación a los gastos hipotecarios.

El Alto Tribunal ha dictaminado este miércoles que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del Supremo.

La sentencia sólo estima en parte los dos recursos presentados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

De esta forma, el Tribunal falla a favor de las entidades bancarias, dado que suele ser práctica habitual que los hipotecados paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de un préstamo hipotecario.

No obstante, desde el despacho de abogados Durán y Durán han recordado que "no pocos" juzgados de primera instancia y Audiencias Provinciales han mantenido un criterio distinto al proclamado este miércoles por el Supremo, lo que hace "evidente" que existe "materia de debate" para no considerar el asunto como "definitivamente cerrado" en favor de los bancos.

Desde Asufin, estiman que la exposición de la banca española a los gastos hipotecarios asciende a 20.000 millones de euros. "Si el importe medio de una hipoteca ronda los 200.000 euros, lo que se reclama ronda los 2.500 euros multiplicados por ocho millones de hipotecas, estamos hablando de muchos miles de millones", reflexiona Patricia Suárez, presidenta de la asociación.

EL COSTE POTENCIAL AL QUE SE ENFRENTABA LA BANCA ERA DE 22.000 MILLONES

En este sentido, un informe de septiembre de 2017 elaborado por Kepler Cheuvreux consideraba que el coste potencial por litigios relacionados con hipotecas al que se enfrentaban los bancos españoles era de 22.437 millones de euros en su escenario central.

En el mejor de los escenarios, la firma gala calculaba un impacto negativo para el conjunto del sector de 5.015 millones de euros, mientras que el peor de los escenarios proyectaba un coste por litigios de 39.598 millones de euros.