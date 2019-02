(AMP) Torres (BBVA) dice que González está "muy tranquilo" al desconocer irregularidades del 'caso Villarejo'

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado que Francisco González, su antecesor en el cargo, se siente "muy tranquilo" a pesar de las acusaciones sobre un supuesto espionaje masivo en los años 2004 y 2005 a través de la firma del excomisario Villarejo, ya que "desconocía completamente" estas irregularidades.

"He hablado con él y lo que me transmite es que tiene la conciencia muy tranquila. Me dice que no sabía nada de las irregularidades que salen en las noticias", ha asegurado el actual presidente del banco azul con ocasión de la presentación de los resultados anuales de la entidad, que obtuvo un beneficio neto de 5.324 millones de euros en 2018, un 51,3% más.

"Yo le creo, es una persona que siempre ha actuado siempre con ese norte que le caracteriza", ha apostillado.

Torres, que asume su primera rendición de cuentas como presidente del banco, ha pedido que no se prejuzgue unos hechos que aún no están constatados, remitiéndose repetidamente a la declaración oficial en la que pide esperar a los avances de la "profunda y exhaustiva" investigación, a pesar de la insistencia de los periodistas por arrojar luz al caso.

El presidente de BBVA se ha defendido y ha dicho que él no es quién para pedir la renuncia de nadie a las insistentes preguntas relacionadas con que el expresidente mantenga un cargo de honor. Además, ha indicado que el puesto de González es solamente honorífico y no ejecutivo. En cualquier caso, ha reconocido que el presunto seguimiento de comunicaciones privadas son "muy graves y contrarias" a la entidad.

NO JUZGAR SIN CONSTATAR

"Juzgar actuaciones del pasado con información de hoy es, en cierta medida, hacer trampa", ha criticado el banquero, subrayando que lo que se pretende es esclarecer los hechos "cuanto antes", sin llegar a conclusiones precipitadas, algo que, a su juicio, se está haciendo y no se debería hacer. "Que no quepa duda de que vamos a levantar todas las piedras", ha sentenciado.

En función del resultado de la investigación, el banco tendrá "tolerancia cero" y "sin contemplaciones de ningún tipo". No obstante, Torres ha dicho que todo apunta a que el caso se va a judicializar, por lo que habrá una investigación más extensa y que posiblemente se alargue mucho más que los "meses" previstos para el informe 'forensic' encargado por el banco a empresas externas.

De hecho, el presidente de la entidad ha aprovechado para alabar a González. "Mi opinión sobre él no puede ser mejor, he trabajado mano a mano durante los últimos diez años", ha recordado. El ejecutivo ha explicado que durante este tiempo ha tomado a su lado muchas decisiones "difíciles" en las que ha demostrado su "liderazgo, dedicación e integridad".

UN EJEMPLO A SEGUIR

Torres ha dicho que González es "un ejemplo a seguir", ya que siempre ha remarcado que lo importante es trabajar "con principios innegociables y poniendo el interés de BBVA por encima de todo".

Preguntado por qué haría el expresidente en su lugar, Torres ha asegurado que "exactamente lo mismo" que se está haciendo. "A menudo pienso qué es lo que haría él y hago exactamente eso. Todo esto lo suscribiría González", ha remarcado.

En este sentido, Torres ha negado que la salida antes de tiempo de González como presidente, que en un principio estaba establecida para la junta de accionistas de 2019, haya tenido que ver con el 'caso Villarejo'. "Tuve muchas conversaciones con él durante tiempo antes, puedo atestiguar que la salida precipitada no tiene nada que ver con esto", ha dicho

Hace apenas una semana, BBVA decidió dar un paso más en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives del encarcelado excomisario de Policía José Manuel Villarejo, para lo que fichó a PwC.

PwC trabaja en la realización de un informe 'forensic' al que ha destinado un equipo de más de 40 personas especializadas y dedicadas en exclusividad a este asunto. Para ello, utiliza una tecnología muy puntera y los medios más avanzados, con el fin de realizar una investigación de carácter objetiva y lo más independiente posible.

Además de la firma de consultoría, BBVA contrató al despacho de abogados Uría Menéndez para que apoye como asesor legal al bufete Garrigues, que presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 iniciara una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el 'caso Villarejo'.

A principios de año, los digitales 'El Confidencial' y 'Moncloa.com' sacaron a la luz numerosas informaciones que relacionan a BBVA con una operación de espionaje masivo durante los años 2004 y 2005 a empresarios, políticos y periodistas con el objetivo de desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de directivos de la constructora Sacyr supuestamente con el apoyo del entonces Gobierno socialista.