(AMP) Segura (exCNMV) afirma que el precio de salida a Bolsa de Bankia se fijó "con total transparencia"

El expresidente de la CNMV Julio Segura ha asegurado que el precio de 3,75 euros al que salió Bankia a Bolsa fue fijado "con total transparencia" por más de 16.000 inversores profesionales y no era "ni alto ni bajo".

Así lo ha indicado durante su declaración en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde ha resaltado que el precio lo fijaron 16.000 inversores profesionales en la medida en que ese era el precio que estaban dispuestos a pagar por comprar una acción.

Bankia salió a Bolsa a un precio de 3,75 euros, con un descuento del 74% respecto a su valor en libros y por debajo de la horquilla de 4,41 euros y 5,05 euros que contemplaba el folleto.

"Eso es lo que estaban dispuestos a pagar los inversores, el precio se fijó con total transparencia y los inversores institucionales arriesgaban su dinero a ese precio, y eso para la CNMV era suficiente y ya está", ha apostillado Segura.

En la misma línea, el expresidente de la CNMV ha indicado que el precio "no debía ser tan raro", ya que se mantuvo estable hasta febrero de 2012, y ha puntualizado que no era "ni alto ni bajo".

En cuanto a la información que contenía el folleto de salida a Bolsa, Segura ha recordado que autorizar el folleto no implica sostener que la información que contiene es correcta, sino que toda la información financiera pública conocida y relevante para tomar o no la decisión de invertir, así como los riesgos, estaban incluidos, y que el documento cumplía con las normas de contabilidad.

Según ha explicado, la veracidad de la información financiera es responsabilidad de quienes elaboran las cuentas desde la entidad y de los auditores. "Sobre la fiabilidad o la calidad de la información la CNMV no es responsable, porque no tiene competencias para repetir el trabajo de los auditores o del supervisor de solvencia", ha afirmado.

Preguntado por qué el folleto no incluía una advertencia de que los activos podían no estar bien contabilizados, el testigo ha calificado de "surrealista" la idea que introducir un riesgo en el folleto que indique que los activos no estén valorados como se debe. "Si eso fuese así, no se habría hecho la salida a Bolsa, los activos están valorados como los auditores y supervisores de solvencia consideran que es correcto", ha insistido.

IMPOSIBLE SOSPECHAR DE IRREGULARIDADES CONTABLES

Por tanto, lo que comprobó la CNMV era que los estados financieros se encontraban auditados con "auditorías limpias" y que el Banco de España había emitido un informe preceptivo de no oposición a la salida a Bolsa.

"Es imposible tener alguna sospecha de que existan irregularidades en la confección de la contabilidad si los informes de auditoría están limpios y si el Banco de España emite un documento preceptivo de no oposición de la salida a Bolsa, y por tanto indica que le parecen correctos los estados financieros que se han publicado, que contienen la información relevante y correcta", ha asegurado.

Además, Segura ha indicado que no recuerda que la CNMV recibiese quejas de inversores minoristas sobre el proceso de comercialización de acciones de Bankia, como sí había sucedido con emisiones de otras compañías.

De hecho, el organismo recordó en una carta a la patronal bancaria y de cajas las normas de comercialización en estas emisiones como "cautela adicional". "Todo lo que se hicieron fueron exigencias adicionales; trato de favor (a Bankia) ninguno", ha añadido.

CUENTAS DE 2011 SIN AUDITORÍA

Durante su interrogatorio, el expresidente de la CNMV también ha relatado cómo las cuentas formuladas por Bankia el 28 de marzo de 2012, relativas al ejercicio 2011, trataron de presentarse sin informe de auditoría a principios de ese mes de mayo.

Como no se recibieron en el plazo legal, que vencía el 1 de mayo de 2012, se requirió a la entidad el día 3 que enviase las cuentas, pero la CNMV no obtuvo respuesta. Así, el 16 de mayo envió un segundo requerimiento para que las remitiese auditadas, ya que el sistema informático no admitía las cuentas sin auditar.

Finalmente, el 25 de julio el comité ejecutivo de la CNMV aprobó un informe razonado, el paso previo a la apertura de un expendiente, y el 13 de septiembre expedientó al antiguo consejo de administración de Bankia por la no presentación en plazo de las cuentas auditadas, que quedó suspenso por el procedimiento judicial.

"Lo que puedo asegurar es que los servicios técnicos de la casa no me hicieron llegar ninguna nota ni comentario sobre que hubiera, aparte de no estar auditadas, alguna otra irregularidad o carencia en las cuentas", ha afirmado Segura.