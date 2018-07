(AMP.) Saracho asegura que el Popular "estaba condenado" y que "no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir"

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, Saracho ha señalado que la resolución y venta al Santander por el simbólico precio de un euro "ha evitado un desastre bíblico", aunque ha reconocido que a un "coste altísimo" para accionistas y bonistas.

En su relato durante las últimas horas del Popular antes de su venta, Saracho ha dicho que la entidad preparó un plan de contingencia para hacer frente a la suspensión de pagos, una vez recibió la negativa de liquidez por parte de las instituciones comunitarias y el Banco de España.

Este plan contemplaba un aviso a todas las delegaciones del Gobierno para garantizar la protección en las sucursales por si, una vez se agotaran los fondos en los cajeros, pudiera haber reacciones violentas. Esta llamada se produciría a la mañana siguiente.

En este punto del relato, al contar cómo se sentaron "a esperar" si el banco "iba a abrir o no", y a reconocer el trabajo de colaboradores y empleados del banco "que se habían dejado la piel", Saracho ha interrumpido su relato, emocionado. "A las ocho de la mañana, nos informaron de que habían resuelto el banco y lo habían vendido", ha reanudado su exposición.

CREE QUE SE PERDIERON "OCASIONES DE ORO"

"Este banco estaba condenado. Yo no lo sabía, es posible que (Ángel) Ron tampoco. En el entorno regulatorio en el que estamos, con las debilidades del banco, y las circunstancias, puntuales unas y otras no tanto, este banco no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir", ha manifestado.

Así, ha dicho que, si bien existía un "escenario en el que se podía integrar", ha reconocido que "empeñarse en que realmente tenía otras posibilidades distintas, no es realista". "En la vida hay que aceptar las cosas como son, este banco perdió su independencia mucho antes de lo que cree Ron y perdió su viabilidad mucho antes de lo que pensaban los accionistas que fueron a la ampliación", ha dicho.

"En largos diez años de agonía, perdió toda capacidad de sobrevivir por sus propios medios. Perdió ocasiones absolutamente de oro para alargar su período pero, simplemente, cometió demasiados errores. Y los errores son de los gestores. Míos en mis 108 días y de Ron en el resto", ha apostillado.

¿SE HABRÍA SALVADO CON OTRO TIPO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL?

Más adelante, Saracho ha llegado a decir que cree que "el banco se hubiera salvado" de no haber "hecho esa ampliación", ya que considera que las necesidades de capital eran sustancialmente mayores. Así, cree que esta ampliación "fue nefasta" porque, a su juicio, "fue insuficiente, machacó a sus propios clientes y porque hizo imposible una ampliación a corto plazo".

Así, cree que el banco hubiera tenido una oportunidad si hubiese contratado, dos años antes de su llegada a la entidad, "al mejor banquero comercial", que hubiera detectado esas necesidades de capital, hubiese tenido una ampliación "menos dilutiva" para las acciones, y hubiera dado "más confort para hacer una operación corporativa".

"Pero no fue así. (A Ron) se le pidió el cese cuando se le pidió", ha dicho. En otro momento, Saracho ha señalado que durante el mandato de su predecesor el banco perdió el 98% del valor de sus acciones. "Con que caiga un 30%, el presidente cambia normalmente", ha dicho.

LLEGÓ A REUNIRSE CON RAJOY

Saracho también ha señalado que al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, "le preocupaba" la situación del Popular y que, por ello, le pidió mantener un encuentro con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Eso define absolutamente el campo de juego y la sensación general de que esto era una situación que no se podía sostener, porque era irresponsable. Un banco que puede explotar así, de la noche a la mañana, no es seguro, y hay que sacarlo del circuito y ponerlo a buen recaudo", ha aseverado.

EUROPA "SUBCONTRATÓ" AL SANTANDER PARA DAR LIQUIDEZ

Durante su comparecencia, Saracho ha destacado la debilidad que, a su juicio, tiene el proceso de resolución de entidades, por no contar con un instrumento de liquidez. "Es increíblemente importante que la resolución tenga dinero. Es absolutamente vital", ha dicho, señalando que, aunque estaba previsto un fondo con 50.000 millones, "no se 'fondeó'".

"Aquí se ha hablado de expropiación. Esto es muchísimo más que una expropiación, no hay nada que tenga parangón", ha dicho. Así, ha explicado de esta manera parte del coste que compró el Popular, puesto que ha dicho que "se subcontrató" a esta entidad para inyectar la liquidez que requería el banco que presidía. "¿Qué compró el Santander? ¿El banco que abría todas las mañanas?", se ha preguntado.

En este sentido, ha alertado que "si mañana hubiera otro Popular y no hubiera Santander, sería un desastre", ya que al no haber mecanismos de liquidez, las entidades estarían abocadas a la suspensión de pagos. "Eso puede pasar mañana. Y los reguladores y supervisores europeos lo saben. Pero es que en Europa no se fían de otros", ha dicho.

Por ello, ha justificado que llegara a sentir una sensación de alivio cuando le comunicaron que el banco había sido resuelto y vendido. "Casi me eché a llorar. Peleé absolutamente con todo lo que pude para que no se diese esa resolución. Y, sin embargo, cuando llegó, respiré", ha dicho.

LA DISCUSIÓN ENTRE SOLVENCIA O LIQUIDEZ, "ESOTÉRICA"

Por otro lado, pese a que ha reconocido la emergencia de liquidez tras la fuga de depósitos como el factor que desembocó en la resolución de la entidad, ha dicho también que "la discusión de liquidez y solvencia es esotérica", ya que considera que el Popular estaba en crisis.

Así, ha señalado que la mala situación en la que se encontraba la entidad al llegar a la presidencia podía anticipar que el banco acabaría teniendo dificultades de solvencia. "Teníamos un problema de solvencia a la vuelta de la esquina", ha manifestado.