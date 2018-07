(AMP) Santander iniciará la integración operativa de Popular en noviembre y la completará en junio

Banco Santander obtendrá las autorizaciones para proceder a la integración legal de Popular, previsiblemente, después del verano, e iniciará la integración operativa del banco a partir del mes de noviembre para completarla en junio de 2019, según ha comunicado el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados del primer semestre del año.

"Estamos en espera de recibir las autorizaciones para proceder a la integración legal, que debería ocurrir entre septiembre y octubre, y estaremos preparados, a partir de noviembre, para empezar la integración operativa del banco", ha explicado Álvarez.

El calendario previsto por Santander para la integración de Popular contempla una primera etapa para incorporar los servicios, que ya está completada; una segunda etapa menos visible relativa a la tecnología y operaciones, que ya ocurre y seguirá ocurriendo a lo largo del tiempo con un grado de intensidad "más bajo", y una tercera etapa de cara al cliente, relativa a la integración de oficinas y la adaptación de la plantilla.

Esta tercera etapa comenzará en noviembre y finalizará --previsiblemente-- en el mes de junio de 2019, según Álvarez, quien no ha proporcionado más detalles sobre los efectos que tendrá la integración en el reajuste de oficinas y plantilla, si bien ha afirmado que las condiciones del ajuste se conocerán antes del próximo verano.

"En cuanto a personas, primero tenemos que hablar con los representantes de los trabajadores y, para oficinas, hay que hacer un análisis muy detallado que no está acabado, pero que estamos haciendo caso por caso para no generar disfunciones", ha asegurado. Según ha explicado, la entidad no cerrará oficinas únicamente por criterios de proximidad de sucursales, sino que tendrá en cuenta el flujo de clientes y otros elementos que determinarán cómo dar el mejor servicio.

El pasado 18 de julio ya se pronunció en esta línea el vicepresidente del grupo Santander, Rodrigo Echenique, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la crisis financiera en España, en la que señaló que la entidad debería hacer una reordenación de sus oficinas y plantilla. Asimismo, explicó que, una vez se haga efectiva la integración, la marca Popular desaparecerá.

280 MILLONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN

El proceso de integración de Popular ha afectado al negocio de Santander España, cuyo beneficio neto cayó un 20% en el primer semestre del año, hasta 500 millones de euros, con motivo de un cargo neto de 280 millones de euros de costes de reestructuración por la integración de Popular y una aportación de 163 millones de euros al Fondo Único de Resolución (FUR).

Sin tener en cuenta estos extraordinarios, Santander habría ganado en España un 24,9% más que un año antes, hasta 780 millones de euros.

Según ha asegurado el director financiero de Santander, José García Cantera, la integración de Popular en el negocio del grupo está yendo "de acuerdo con lo esperado" y las sinergias comenzarán a obtenerse a partir del tercer trimestre de este año. "El trimestre en España ha sido muy bueno, quitando la aportación al Fondo Único de Resolución, ha sido el mejor en mucho tiempo", ha afirmado García Cantera.

Hace doce meses, Santander vio elevarse su tasa de morosidad al 5,37% por la integración de Popular, que al cierre del mes de junio se redujo al 3,92%. Según ha asegurado Álvarez, la mora se encuentra en "una fase clara de bajada" y continuará descendiendo. "Nos llevará tiempo, pero tendrá una clara y limpia tendencia a la baja", ha indicado.

LA CNMV DEBERÁ EXPLICAR LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS

Por otro lado, Álvarez ha reiterado que Santander no ha encontrado irregularidades en las cuentas de Popular correspondientes al ejercicio 2016, al contrario de lo que trasladó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la Audiencia Nacional.

"Nosotros vimos que las cuentas estaban hechas de acuerdo con la normativa vigente y, si la CNMV ha encontrado irregularidades, no sé cuáles son, tendrá que explicarlo ella", ha apuntado el directivo.

Por último, Álvarez se ha referido a la exposición inmobiliaria que mantiene el banco y ha indicado que la entidad tiene intención de deshacerse del resto de sus activos inmobiliarios, ya que no es parte de su actividad principal. En este sentido, ha destacado que hay "algún proceso" en marcha para vender paquetes y que "hay un apetito inversor todavía alto", pero el banco tendrá que valorar si el precio que se ofrece es el adecuado.