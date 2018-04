(AMP) Gortázar (Caixabank) niega "connivencia alguna" con los delitos de blanqueo de la mafia china

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado este viernes que la entidad no ha tenido "connivencia alguna" con los delitos de blanqueo de la mafia china que investiga la Audiencia Nacional y ha manifestado su "confianza plena" en la "honorabilidad" de la plantilla. No obstante, ha señalado que "únicamente un empleado ha sido despedido por estos hechos" y que se han reforzado la prevención contra el blanqueo, en la que trabaja un equipo de 225 personas.

Gortázar se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de los resultados del primer trimestre de Caixabank, al ser preguntado por la causa que investiga el juez Ismael Moreno de la AN contra la entidad financiera por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.

El consejero delegado de Caixabank ha expresado su "máximo respeto a las actuaciones judiciales", al tiempo que ha reiterado su "máxima voluntad de colaborar con la justicia", puesto que son "los primeros interesados en desear el esclarecimiento temprano de los hechos".

No obstante ha querido dejar claro que "en Caixabank no hemos tenido connivencia alguna con los delitos de blanqueo de capitales que se han cometido presuntamente con personas y organizaciones de nacionalidad china. Nosotros no hemos tenido connivencia alguna ni como entidad ni nuestros empleados", ha insistido.

De este modo, ha aprovechado para remarcar su "compromiso de tolerancia cero con el blanqueo de capitales, asumido por el 100% de la plantilla" y ha señalado que la entidad cuenta con un equipo de 225 personas dedicadas "exclusivamente" a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Además, se hacen cursos formación para toda la plantilla y "si no se superan no se puede cobrar la retribución variable". Según Gortázar, Caixabank tiene "protocolos que cumplen con la normativa" y que siguen "evolucionando y mejorando" puesto que la lucha contra el blanqueo es una "prioridad" para la entidad.

EMPLEADA DESPEDIDA EN 2017

Así, ha reiterado su "convencimiento" de que ni la entidad ni los empleados han actuado "en connivencia" con personas dedicadas al blanqueo de capitales, salvo una trabajadora que fue despedida por estos hechos. Como consecuencia de las auditorías e investigaciones internas realizadas en 2015, a principios de 2016 se iniciaron actuaciones disciplinarias contra esta empleada que terminaron, en septiembre de 2017, con su despido procedente.

Desde el punto de vista comercial, el consejero delegado de Caixabank ha manifestado su "confianza en la sensatez de sociedad" para que la entidad no se vea afectada por este tipo de cuestiones. "En todo caso tenemos interés en el esclarecimiento rápido de estos hechos pero estamos dispuestos a la máxima colaboracion por nuestro propio interés", ha incidido.