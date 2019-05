(AMP) Gortázar (CaixaBank) pide "borrón y cuenta nueva" con las prácticas de la banca en el pasado

Así lo ha indicado el 'número dos' de CaixaBank durante el 'XXVI Encuentro del Sector Financiero' organizado por Deloitte en colaboración con Sociedad de Tasación y ABC.

Gortázar ha destacado el gran número de reclamaciones de consumidores durante los últimos años y ha asegurado que la banca está haciendo "un esfuerzo" por cambiar la forma de hacer las cosas y adaptarse al nuevo entorno.

Al mismo tiempo, ha reconocido que no cabe duda de la negativa reputación que impacta al sector, aunque ha asegurado que "no es responsable de las pérdidas del pasado". "Los responsables ya no están o han mutado completamente", ha aseverado.

"Debemos recuperar el apoyo de la sociedad. Es evidente que los bancos hemos sido objeto de críticas importantes, culpa en parte de las entidades que han costado dinero al contribuyente, pese a que las que estamos no hemos costado nada", ha remarcado.

De hecho, el consejero delegado de CaixaBank ha lamentado que el rescate a las cajas le ha costado "mucho", hasta 4.700 millones de euros. "Eso está ahí y no cabe duda", ha apostillado.

FOMENTAR EL AHORRO PRIVADO

Por otro lado, Gortázar ha indicado que una de las funciones clave que tienen las entidades financieras es la de fomentar el ahorro privado entre los españoles.

Tal y como ha explicado, el 50% de los españoles en 2050 tendrá más de 60 años, por lo que resulta "evidente" asegurar soluciones de ahorro a largo plazo. "El mayor riesgo es sobrevivir a los ahorros. El riesgo de nuestra fantástica larga vida es estar acompañado de los medios financieros para mantener el nivel de vida que se tiene o al que se aspira", ha añadido.

"NO DESBANCARIZAREMOS A NADIE"

Al mismo tiempo, ha confirmado el compromiso de CaixaBank con mantener su red rural, con casi 1.100 oficinas en la 'España vaciada'. "No desbancarizamos a nadie ni lo vamos a hacer", ha subrayado.

"CaixaBank siempre ha tenido la mayor red de distribución en número de oficinas, con 4.400 a finales de 2018, aunque la vamos a reducir en alrededor de un 20%, este ajuste será de manera diferencial y sin tocar la red rural", ha precisado.

Respecto a la red urbana, ha señalado que se necesitan "menos sucursales pero mejores". "Podemos tener menos oficinas, perdiendo un poquito de proximidad, pero ganando en valor añadido y potenciando los modelos de atención remota", ha dicho.

Según ha indicado, a cierre del pasado mes de marzo había ya 377 oficinas 'store', en las que hay unos 11 empleados de media. "No tienen solo ventajas de eficiencia, sino también de experiencia para el cliente", ha señalado, al tiempo que ha explicado que cuentan con un horario extendido y un diseño de equipo "absolutamente diferente".