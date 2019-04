(AMP) Exinspector del Banco de España veía que BFA-Bankia podía tener problemas en el futuro

Así lo ha indicado durante su comparecencia en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Según ha relatado, el entonces director adjunto de supervisión del Banco de España, Pedro Comín, le pidió en abril de 2011 que realizara un análisis DAFO de debilidades y fortalezas sobre la estructura de doble banco del grupo BFA-Bankia.

En este informe, él y el resto del equipo de inspección pusieron de manifiesto que la doble estructura de BFA-Bankia "no gustaba nada" y "se estaba viendo que podía traer problemas de futuro".

"Teníamos claro que BFA arriba no nos gustaba nada. Estaban todos los activos peores, Banco de Valencia, muchas preferentes... no nos gustaba la estructura y se estaban perdiendo las ayudas", ha explicado.

La fiscal ha preguntado entonces a Bravo si llegaron entonces a la conclusión de que BFA no era viable a medio plazo, como advirtió en unos correos de 2011 su jefe de equipo José Antonio Casaus a Pedro Comín, pero la magistrada Murillo no ha permitido al testigo responder, al considerar que esa pregunta deberá dirigirla la fiscal al propio Casaus, por lo que Bravo solo ha podido apuntar que Casaus tenía "mucha más información" que él.

En dichos correos, se habría incorporado parte del análisis que el equipo de inspectores realizó a petición de Comín. Tras ser preguntado Bravo por si en estos correos había algo que no fuese consistente con el trabajo que él había remitido, ha señalado que la idea general estaba plasmada, aunque desconoce "de dónde salieron" algunas magnitudes.

"La idea global es lo que íbamos transmitiendo en los informes de seguimiento, que la cuenta resultados no iba tirando mucho y que la parte recurrente no iba bien", ha indicado el exinspector, quien ha relatado que el día 7 de abril envió un correo a su entonces jefe con este análisis DAFO. "Se venía a decir en ese correo que preferíamos que solo fuera un banco; nos gustaba más un banco y no dos", ha señalado.

LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO

En cualquier caso, en los informes de seguimiento del proceso de integración referidos a diciembre de 2010 y a marzo de 2011 que elaboraron, los inspectores del Banco de España advirtieron de la "decreciente capacidad" del grupo para generar ingresos de forma recurrente.

El inspector ha explicado que había "muchos extraordinarios" que hacían que las cuentas "fueran un poquito menos malas". "La capacidad recurrente de generación de ingresos era poco común, se estaba viendo que podía tener problemas en el futuro. Además habían bajado los tipos de interés, los mercados mayoristas estaban cerrados, había una guerra de pasivo brutal", ha explicado Bravo, quien ha apuntado que esta situación podía mermar la capacidad de la entidad para generar ingresos recurrentes.

Además, el exinspector ha recordado que analizaron las calificaciones que las agencias de rating asignaron a Bankia y a BFA. Estas agencias, pese a valorar "positivamente" la nueva estructura de banco comercial, degradaron a BFA y no mejoraron la calificación de Bankia respecto a la situación anterior, indicando que Bankia podría verse afectada por los problemas de su matriz.

En este sentido, Pedro Bravo ha puesto de manifiesto que la doble estructura no supuso una mejora de la calificación crediticia ni tampoco fue valorada por el mercado.

"LAS CAJAS NO ESTABAN PARA TIRAR COHETES"

Según ha reconocido, debilidades como la floja rentabilidad y la decreciente capacidad para generar resultados recurrentes ya se detectaron en el momento de la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar a BFA-Bankia. "Era la evolución que se estaba viendo de las cajas, que no vieron en ese momento y por eso pidieron las ayudas al FROB. Las cajas no estaban como para tirar cohetes", ha apostillado el inspector.

En este sentido, el sector promotor "no gustaba nada" al equipo de inspección del Banco de España y los mercados estaban "bastante cerrados". Además, en el segundo informe, de agosto pero referido al 31 de marzo, el organismo supervisor reconoce haber tenido que afrontar una "elevada carga de trabajo" derivada del Banco de Valencia, los test de estrés de la EBA y la salida a Bolsa de Bankia.

"La integración parece que fue una cosa muy sencilla, pero eran siete cajas, había muchísimas autorizaciones y era una locura, había que integrar las siete contabilidades y no había documentos de gestión únicos", ha reconocido Bravo Llatas, quien ha asegurado que "se tuvo que hacer muchísimo trabajo" y que en ese momento "se hizo lo mejor que se pudo con la información limitada que se tenía, que no siempre era de primera mano".