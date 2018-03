(AMP) Dancausa rechaza la desaparición de la banca mediana por las fintech y grandes tecnológicas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha rechazado que se vayan a cumplir los vaticinios de que la combinación de las fintech y las grandes tecnológicas "van a hacer desaparecer a la banca" y que la banca mediana "tiene los días contados".

"Se lleva vaticinando la desaparición de la banca desde hace siglos", ha explicado Dancausa, y ha añadido que la respuesta de su entidad es que "nada de esto va a ocurrir". "Desde luego, no en el caso de Bankinter", ha señalado la primera ejecutiva de la entidad durante su intervención en la junta general ordinaria de accionistas, celebrada este jueves en Madrid.

Según ha señalado, la innovación no es "una moda ni una variable más" para Bankinter, sino algo con lo que la entidad convive a diario. "Solo a través de la innovación hemos sido y seremos capaces de sobrevivir en un ecosistema muy competitivo donde funcionan entidades mucho más grandes y poderosas que la nuestra", ha dicho.

Dancausa ha señalado que "no es fácil separar el grano de la paja" a la hora de seleccionar los proyectos ni "separar lo que son modas pasajeras de las tecnologías que causarán un profundo cambio", por lo que la "norma" en Bankinter es "no iniciar proyectos que no tengan retorno tangible en un plazo corto, medido en meses, en pocos meses".

La primera ejecutiva de Bankinter ha explicado que el "desarrollo exponencial de la tecnología" ha provocado "cambios radicales" en las costumbres de los clientes, así como la entrada de competidores "ajenos al sector financiero, altamente especializados, que no tienen ni el legado tecnológico ni las cargas regulatorias de las compañías tradicionales".

Para Dancausa, la diferenciación competitiva "radicará en las aplicaciones que se den a esa tecnología" y en cómo de capaces sean los bancos de transformar sus modelos para hacer convivir el modelo tradicional transformado y los nuevos modelos nativos digitales, "porque ambos van a subsistir, pero en una industria financiera diferente a la de hoy", ha señalado.

En este contexto, Bankinter parte de una situación mejor a la media del sector, según Dancausa, debido a las inversiones en canales digitales acometidas por la entidad.

SECTOR FINANCIERO "MUY LOCAL"

Así, en su opinión, la tecnología estimulará la competencia en el sector bancario español, que es "muy local" y "muy provinciano", dado que está constituido casi exclusivamente por entidades nacionales.

No obstante, se trata de un sector regulado y supervisado por una institución europea, y no una local, lo cual representa una "paradoja" para Dancausa. "Está claro que en poco tiempo aparecerán entidades europeas" en el sector bancario español, ha señalado.

Dancausa ha destacado que la competencia en el sector financiero es "cada día más dura" y, por ello, ha rechazado que se vaya a generar un oligopolio en la banca tras la reducción del número de entidades en el sector.

EL RETO DE LA REGULACIÓN

Para Dancausa, el sector bancario se enfrenta a numerosos retos, entre ellos a la regulación, la tecnología y la competencia. En cuanto al primero de ellos, Dancausa ha señalado que los cambios regulatorios, a pesar de ser algo positivo, constituyen un reto para las entidades más vulnerables.

Por su parte, el presidente de la entidad, Pedro Guerrero, ha apuntado que la regulación "aunque en principio sea buena y necesaria, resulta cada vez más compleja y se está volviendo, en algunos aspectos, casi asfixiante".

Por otra parte, Guerrero ha puesto en valor el beneficio récord obtenido por Bankinter en el ejercicio 2017 en un entorno en el que la economía española se comportó "mejor de lo que se esperaba". "El buen tono de la economía durante el pasado año no quiere decir que se dieran condiciones favorables para el desarrollo de la actividad bancaria", ha añadido.