(AMP) Caja de Ingenieros ganó 12,24 millones en 2017, un 1,8% más, y creció un 12,5% en clientes

Caja de Ingenieros obtuvo un beneficio neto consolidado de 12,24 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 1,82% respecto a los 12 millones de 2016.

La entidad registró el pasado año un crecimiento en el número de clientes del 12,5%, con un mayor impacto en Cataluña, donde el aumento de socios ha sido del 14%, casi el doble que en el resto de España, del 8%.

En rueda de prensa, el presidente de la entidad, Josep-Oriol Sala, ha afirmado este jueves que el crecimiento de socios anual de los últimos años se situaba en torno al 8%, y que en 2017 ha sido superior, con un aumento más significativo a partir del 1 de octubre, cuando la entidad recibió clientes procedentes de otras entidades que decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña.

"A raíz de la situación del 1-O tuvimos un mayor crecimiento, pero nosotros no cambiamos, somos los mismos. Quizá se produjo porque los otros tomaron otras decisiones", ha manifestado Sala, que ha detallado que el número de socios ha aumentado hasta los 160.412, lo que también se explica por la sensibilidad creciente de la sociedad por entidades cooperativas, como es el caso de Caja de Ingenieros.

Ha destacado que 2017 ha sido un año difícil y que la entidad ha optado por la "prudencia, medida y templanza", lo que, ha subrayado, ha llevado a la entidad a preservar su enfoque de gestión del riesgo en todo momento, lo que fue especialmente relevante en el último trimestre.

Sala ha resaltado el arraigo de Caja de Ingenieros al territorio: "Nacimos en Cataluña hace 50 años y hemos mantenido la sede en el mismo lugar en Via Laietana. Ni nos vamos ni nos quedamos, simplemente estamos". El presidente de la entidad ha añadido que Caja de Ingenieros tiene presencia en todo el territorio español, ya que el 50% de las oficinas se ubican en Cataluña y la otra mitad en el resto de España.

"Nosotros no tomamos decisiones precipitadas, no entramos en política, nuestra prioridad es siempre el servicio a los socios", ha insistido, y ha remarcado que Caja de Ingenieros no tomó ninguna decisión tras el 1-O para captar clientes, sino que mantuvo su actividad habitual, y ha añadido que tampoco ha registrado bajas de socios de forma significativa.

Al ser preguntado por si la entidad recibió presiones políticas para mover su sede, Sala ha asegurado que no, ni tampoco para mantenerla en Cataluña, y ha defendido el carácter independiente de Caja de Ingenieros: "No nos debemos a nadie más que a nuestros socios".

El director general de Caja de Ingenieros, Joan Cavallé, ha señalado que el reto al que se enfrentó la entidad fue dar respuesta a los nuevos socios que se incorporaron a partir de octubre, en un momento "en que la operativa bancaria aumentó en todo el sector como no se había visto nunca en la historia".

RESULTADOS

El grupo ha conseguido un volumen de negocio de 5.750 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,39% respecto a 2016, y los recursos gestionados de socios se han situado en 3.796 millones, un 2,3% más, destacando el crecimiento de los productos de ahorro y jubilación y los planes de pensiones (+10%) ante las condiciones de baja o nula rentabilidad de los depósitos en un contexto de bajos intereses.

El crédito aumentó en un 6,2% en comparación con 2016, y Cavallé ha destacado que el crédito a empresas aumentó un 8,97% y representa el 52% del total del crecimiento del crédito y el 6,5% sobre el total del volumen de negocio.

La cartera hipotecaria creció en un 3,24%, y los préstamos personales, un 8,12%, la tasa de morosidad de la entidad se ha situado en el 3,33% --frente al 3,6% de 2016-- y el volumen destinado a provisiones y saneamiento mejoró en 1,7 millones.

En cuanto a solvencia, Caja de Ingenieros registró una ratio de capital del 16,8%, por encima de los requisitos regulatorios actuales, situados en el 8%.