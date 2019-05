Finanzas

(AMP) Bruselas multa con 1.070 millones a Barclays, RBS, Citi y JPMorgan por manipular el mercado de divisas

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina.