(AMP) Fainé revela que el Banco de España le sondeó por si CaixaBank quería comprar acciones de Bankia

Durante su declaración como testigo en el juicio en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, Fainé ha señalado que trasladó esta comunicación al "equipo técnico" de la entidad que, según ha dicho, fue el que dirigió una operación de compra de 100 millones de euros en acciones.

"Fue una operación dirigida por los técnicos; se hizo con buena fe", ha asegurado, subrayando que en ese momento en la entidad confiaban "que iría bien".

Preguntado por las razones por las cuales CaixaBank vendió sus acciones, ha justificado esta desinversión en que "no había solución" para Bankia. "Cuando vimos que no había solución vendimos, supongo", ha dicho.

BUSCÓ UNA FUSIÓN CON CAJA MADRID AL INICIO DE LA CRISIS

En un momento de la declaración, Fainé ha reconocido que entre los años 2009 y 2010 llegó a interesarse con una fusión con Caja Madrid --"no con Bankia", ha recalcado--, pues en ese momento consideraba que "sería bueno para España" y que habrían conseguido ser uno de los cuatro bancos industriales de Europa y la primera fundación del continente.

Si no salió esta operación finalmente, ha apostillado, no fue por que no hubiera querido. "Lo entiendo, pero decidieron hacer otras operaciones", ha dicho. En todo caso, ha asegurado que fueron "sólo conversaciones". "No hubo ningún papel, ni un 'due dilligence'", ha aclarado.