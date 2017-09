Dinero

El exdirector de Fórum Filatélico dice que provisionar para recompra habría sido un "desastre"

El ex director general de Fórum Filatélico Antonio Merino Zamorano ha explicado hoy en la Audiencia Nacional que la compañía no provisionó los compromisos de recompra de los sellos por parte de los clientes, pues habría provocado un "desastre" al no tener capacidad para ello.