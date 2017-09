Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/europeo-vigilancia-inversiones-opcion-limitarlas_0_1869413565.html

El marco europeo de vigilancia de inversiones dejará en manos de los países la opción de limitarlas

La Comisión Europea ha explicado que el mecanismo de vigilancia de inversiones extranjeras en sectores estratégicos que propuso este miércoles el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, dejará en manos de los países de la UE la opción de restringir o no dichas inversiones "No permite a la Comisión tomar decisiones sobre los Estados miembros, Los Estados miembros siempre son los que deciden si restringen una inversión particular o no, pero ayuda a los países a estar en el mismo nivel y a intercambiar información para tomar decisiones conscientes", ha señalado este jueves en una rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen.