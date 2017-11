La producción de petróleo de Venezuela cae 130.000 barriles en un mes

La producción diaria de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) bajó en 130.000 barriles el pasado octubre respecto del mes anterior, según cifras de la propia compañía difundidas hoy por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Según estas cifras, PDVSA produjo en octubre 1.995 barriles diarios, por los 2.085 que había producido en septiembre. Los datos de la OPEP muestran que es la primera vez en 28 años que la producción de crudo venezolano baja de los 2 millones de barriles diarios.

Desde 2015 hasta octubre de 2017 la diferencia en la producción diaria de petróleo en Venezuela es de 699.000 barriles.

Representantes del Gobierno venezolano y PDVSA tienen previsto reunirse hoy con los tenedores de sus bonos con la intención de renegociar toda la deuda externa estatal.

Pese a algunos retrasos que hicieron temer una suspensión de pagos para la empresa, PDVSA cumplió en las últimas semanas con los dos grandes vencimientos (de unos 2.000 millones de dólares) que debía afrontar en este tramo final del año.

El presidente Nicolás Maduro anunció a principio de noviembre que el segundo de estos pagos de PDVSA sería el último que el Estado venezolano realizaría en las actuales condiciones.

Maduro ordenó en ese momento la creación de una comisión para renegociar la deuda, con el objetivo de refinanciarla o reestructurarla para obtener mejores condiciones de pago.

Venezuela -que ya ha obtenido de Rusia la reestructuración de 3.000 millones de deuda- necesita para ello el acuerdo de sus acreedores.

Además, la legislación venezolana establece que cualquier operación de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma efectuada con entes privados, organismos multilaterales o con cualquier gobierno extranjero debe pasar por la revisión y aprobación del Parlamento.

Ante esto, la Cámara, un poder de mayoría opositora que no es obedecido por el Gobierno de Maduro, ya advirtió que no reconocerá la reestructuración de la deuda si no se somete antes al debate y a su aprobación.