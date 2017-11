Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse "incompetente" ante la subida de luz

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís han exigido este miércoles en el Congreso que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante el Pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que "no tenía capacidad para reducir" este precio.

"En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas", ha dicho Ignasi Candela, de Compromís, minutos después de registrar la solicitud de comparecencia del ministro.

Por parte de En Comú, Josep Vendrell ha criticado que no haya sido el propio ministro que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea "la misma": "El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural".

"NO QUIERE CAMBIAR EL 'STATU QUO'"

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, "consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP", pues cree que el Gobierno "no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática". "No quiere cambiar el 'statu quo' ni molestar al oligopolio de las grandes empresas", ha aseverado, reclamando nuevas soluciones.

Entre ellas, introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios 'caídos del cielo' a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al 'pool', potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía y su acceso.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya "tardado" diez meses en aprobar el reglamento para articular el bono social --que ha criticado como "no más que un parche"--, y que la situación se vaya a "recrudecer" durante el invierno.

"Esta situación no sólo no le preocupa al Gobierno, sino que se ha declarado absolutamente incompetente", ha dicho Belarra, que atribuye esta situación al "altísimo número de altos cargos del PP" que cuentan con "retiros dorados" en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. "Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética", ha concluido.