UGT no ve motivos para adelantar la descarbonización en España cuando Alemania la prolonga hasta 2050

En una rueda de prensa ofrecida en Asturias, donde ha acudido a una convención de delegados, Álvarez ha apostado por mantener el carbón como reserva estratégica de España, ya que se trata de un país muy dependiente energéticamente y es posible que haya cambios en el "panorama internacional".

"No creemos necesaria la descarbonización en los términos en los que se están planteando", ha señalado, añadiendo que "ni siquiera medioambientalmente" está tan claro que tenga un efecto positivo.

No obstante, en cuanto a los recursos que se destinen para la reindustrialización, Álvarez ha rechazado "hacer lo que se hizo en el pasado y que no ha funcionado". De esta forma, ha explicado que esos recursos han de servir para crear "empleo estable" y no limitarse para construir infraestructuras puntuales.

Álvarez ha estado acompañado por el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, quien se ha opuesto a una transición energética "precipitada" que, ha dicho, tendría efectos de deslocalización en las empresas asturianas, al aumentar el precio de la electricidad.

Ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "respeto" para Asturias y que se reúna con los sectores implicados. "No queremos subsidios ni fondos para callar bocas, queremos un pacto de Estado para la energía", ha apuntado.