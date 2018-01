UGT apoya a Nadal y anuncia encuentros con partidos para evitar el cierre de centrales de carbón

Por su parte, Nadal ha confirmado que hay una "alineación total" del sindicato con la postura del Gobierno: "Lo que creemos es que toda central que sea rentable y necesaria para el sistema se debe mantener, y ellos opinan así", ha declarado el Ministro. "Les he pedido que trasladen esa misma postura a otros miembros parlamentarios que no la tienen y también a todos los sectores empresariales concernidos, no solo energético sino también industrial", ha avanzado.

Tal y como ha reiterado Nadal en declaraciones durante el foro Spain Inverstors Day, "todas las empresas de energía deben ser conscientes de que si no hacemos una correcta política energética aumentarán los costes, y un aumento de costes energéticos son pérdidas de puestos de trabajo industriales".

El secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, ha anunciado, asimismo, que van a pedir reuniones a los tres presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las centrales térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus grupos, "presionen a los grupos políticos" contrarios a su mantenimiento.

En declaraciones posteriores a la reunión con el Ministro y la concentración del sindicato a las puertas del ministerio de Energía, Hojas ha anunciado su oposición a la "amenaza" que han manifestado las compañías eléctricas por el cierre de dichas centrales y ha trasladado públicamente a Nadal "que no se sienta solo" y que "en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo".

UN 30% MÁS DE COSTE ENERGÉTICO SIN LAS CENTRALES

Hojas ha afirmado que, "sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara", por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en "un gran Pacto de Estado" en el que todos los actores diseñen "una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad".

También ha llamado a las empresas eléctricas "a que digan la verdad" sobre las emisiones. "Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón", ha reiterado, añadiendo que " si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores".

El responsable sindical ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, "fuera de populismos y política fácil que busque votos" y ha advertido de los "grandes riesgos" de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.