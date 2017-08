(Ampl.) PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado "el tiempo perdido", el "retraso" y "tardanza" del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado en declaraciones a Europa Press que "se ha perdido un tiempo precioso" en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español "no necesitaba Garoña".

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que "explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales" y para que aclare "cuál es el modelo energético" que busca, al tiempo que reclamarán que se "abra el diálogo y se lleve a cabo un debate" sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares "es clara": "Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil", ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es "la más razonable", aunque "llega tarde". A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña "un instrumento de acción electoral y de desgaste" contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica "que permita tener una oportunidad de futuro a las familias" la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal "ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años".

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho en declaraciones a Europa Press que "por fin se termina el culebrón de Garoña" y que la decisión llega con "5 años de retraso". "El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad", ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto" de centrales nucleares españolas, pero "no les ha salido bien". "El futuro energético español pasa por las renovables", ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la "tardanza" del Gobierno: "No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta". No obstante, ha señalado que se "congratula" de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña "es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español".

Así, Guitérrez ha pedido al Gobierno que "deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles", y que España "merece tener una energía limpia".

REACCIONES EN TWITTER

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: "Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca".

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: "Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás".

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: "Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña".

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: "El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia".

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: "Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña".