El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de PP y Cs de no elevar impuestos al diesel

La diputada del PP Teresa Palmer ha defendido su propuesta criticando que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de establecer un aumento de las compras de vehículos eléctricos "a través de un sistema potente de ayudas e incentivos", y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020.

Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez García ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos "para no cargarnos la primera industria de este país", en referencia al sector automovilístico.

DESEQUILIBRIO FISCAL

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el "desequilibrio fiscal" en los carburantes "no se justifica en un escenario de descarbonización", máxime cuando, ha defendido la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud.

Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

"No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética", ha lamentado Josep Vendrell, de En Comú Podem, que detecta un "envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios" en la medida.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha aclarado que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido "no hacer demagogia" al respecto, por lo no considera "razonable" posicionarse ante una reforma aún no presentada.