PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Pleno del Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene "trabajando en un plan de rescate" de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo.

Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energéticas en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios "de transición justa", así como el "seguimiento transparente" de estas líneas de ayuda.

PP: "SU TRANSICIÓN ENERGÉTICA NI ES JUSTA NI SOSTENIBLE"

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno "ni es justa ni mucho menos sostenible", y sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea "la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas".

En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), "el punto y final a una comarca" y la herida "de muerte" a la provincia.

INVERSIONES INSUFICIENTES PARA PODEMOS

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar durante la tramitación de los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados.

Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a "estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones" para estos, no deja de ser "una mera declaración de intenciones". "No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos", ha lamentado Marcello.

"¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LOS FONDOS MINEROS?", PREGUNTA Cs

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas, pero ha cuestionado la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial.

"¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?", se ha preguntado, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas "llegan a los mineros", y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

También ha cuestionado la eficiencia de estos planes la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, que ha lamentado la falta de reactivación económica de estas zonas con alta dependencia de la minería.

EL PSOE VE "UNA SALIDA DIGNA" A LOS MINEROS

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan "una salida digna" a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, "quienes saben y están todos los días en la cuenca".

Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas --"No sin antes poner en duda su ejecución real", ha puntualizado-- y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.