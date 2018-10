OCU considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el bono social

En comunicado, la organización señala que el objetivo de la normativa es mejorar la situación de las familias en precario, sin embargo, cree que "el efecto es muy limitado".

Así, valora que se han modificado los límites de renta para acceder al bono social, "ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan".

Por otra parte, OCU considera de "forma positiva" la inclusión de familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3.

Además, ve "muy escaso" el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer para que "fuese realmente efectivo".

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve "un fracaso" que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social.

OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación de vulnerabilidad desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve "injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado".

Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del 'impuesto al sol', "que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos", así como la prohibición de la comercialización 'puerta a puerta' de los servicios de gas y electricidad.