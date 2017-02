Nadal rechaza eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad porque habría que subir otro

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado este miércoles la eliminación del Impuesto Especial sobre Electricidad, petición realizada por Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, porque "existe en todos los países" y habría que subir otro impuesto ante el elevado déficit de España.

Así lo ha señalado Nadal durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez haya anunciado que la formación naranja va a presentar una iniciativa en el Congreso para instar al Ejecutivo a eliminar el Impuesto Especial sobre la Electricidad, con lo que calcula que se conseguiría un ahorro del 6% para las familias.

Nadal ha afeado a Rodríguez que Ciudadanos "presume de no hacer demagogia" y sin embargo propone eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad cuando "no se puede decir que se baje un impuesto y no subir otros".

En este sentido, ha recordado que este impuesto existe "en todos los países de Europa" y ha aclarado a Rodríguez que, en el caso de España, este gravamen recogido en la factura de la luz no procede de la época del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sino "de mucho más atrás".

Asimismo, Nadal ha señalado que la parte regulada del recibo de la luz, competencia del Gobierno, supone entre un 60% y un 65% de la factura y se ha mantenido "constante" en los últimos años, además de haberse congelado de nuevo este año y haber bajado un 2,8% en 2016 porque había "superávit".

QUIERE UN MERCADO "MÁS EFICIENTE"

Esto ha permitido una bajada del precio de la factura de electricidad desde el año 2013, ha segurado Nadal, quien, frente a un 2016 en el que la parte del mercado del recibo fue "excepcional mente bueno" por las favorables condiciones meteorológicas y los bajos precios del petróleo, el ejercicio actual es "totalmente diferente".

"España ha marcado precios que no son buenos pero algo mejores que Suiza, Bélgica o Italia", ha apuntado el ministro, que ha añadido que Francia marca a España "mínimos y máximos prácticamente todos los días", porque aunque todavía no hay un nivel suficiente de interconexiones, cada vez está más interconectado.

En todo caso, Nadal ha afirmado que el Gobierno quiere que la parte de mercado de la factura sea "más eficiente", para lo que se han implementado medidas en el ámbito del gas, lo que está permitiendo que haya un "mejor funcionamiento de un mercado que compartimos con el resto de países".

Asimismo, a otra pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre el precio de la luz, Nadal ha respondido que "no se sostiene que el precio sigue subiendo", ya que en la última semana ha disminuido de los 91 euros por megavatio hora (Mwh) a unos 61 euros.

LA LUZ SUBE, PERO NO "COMO ANTES"

El titular de Energía ha espetado a Heredia que desde el PSOe no pueden dar "lecciones" de precios de electricidad porque durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la factura se encareció un 70% y dejaron un déficit tarifario de 30.000 millones.

Si no se hubiese acometido la reforma energética Nadal calcula que el recibo se habría encarecido un 42%, si bien ha reconocido que este año el precio "va a subir" por las condiciones meteorológicas, frente al descenso que se venia registrando desde 2013. En cualquier caso, ha defendido que "se están mejorando muchas cosas", y se está evitando que suba la electricidad "como antes".

A este respecto, ha recordado que el martes se convalidó el decreto sobre el bono social, aprobado en 2009 y que a día de hoy "probablemente se quede escaso", pero que con la nueva norma habrá un desarrollo reglamentario con las comunidades autónomos y se atenderá de forma integral a las familias vulnerables.

LAS CCAA NO PUEDEN GENERAR COSTES A LOS CONSUMIDORES ELÉCTRICOS.

Por otra parte, Nadal también recordó que la política de una comunidad autónoma no puede generar costes y gastos al conjunto de consumidores eléctricos de España.

"No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional", señaló Nadal en respuesta a la pregunda de la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Montero, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a recurrir el apartado 13 del artículo 1 de la Ley 10/2016, de 7 de junio, referido a mecanismos de lucha y paliación de los efectos de la pobreza energética.

Nadal, que subrayó que esa norma no estaba recurrida por el Gobierno, afirmó que en el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por el Congreso de los Diputados ayer, "por primera vez" se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía.

Así, el titular de Energía acusó a Unidos Podemos de "no querer aportar" en la redacción del decreto ley, como si hicieron otros partidos políticos como PSOE y Ciudadanos. "Lo que mandaron fue un papel de 'hayques'. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nosotros protestamos y que trabajen los demás", dijo.

Mientras, la diputada de Unidos Podemos pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir leyes "que garantizan derechos", se pongan a hacer una ley de vivienda digna y adecuada que permita que "no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla". "En definitiva, que se pongan al servicio de la gente y no de los especuladores y entidades financieras", añadió Montero.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Heredia ha denunciado la subida del precio de la luz del 30% registrada en el último año, según datos de Facua, lo que aumenta la brecha social, y ha recordado que hay cinco millones de españoles que "no pueden encender la calefacción", a lo que se suma que más de un millón destina hasta el 20% de sus ingresos para poder pagar la energía.

Heredia ha recordado el caso de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrar su vivienda tras haberle sido cortado el suministro de luz por impago. "¿Cómo puede mirar a los ojos de los jubilados, a los que en muchos casos ha subido la pensión un euro, cuando ha anunciado que la luz va a subir este año más de 100 euros?", le ha preguntado al ministro.

Por ello, el diputado socialista ha pedido al gobierno que realice una auditoría de costes, una reforma "en profundidad" del sector para no "condenar" al "frío y la oscuridad" a los que no pueden hacer frente al recibo. "Apriete el cinturón a las eléctricas, haga algo y hágalo ya", ha enfatizado.

De su lado, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha anunciado que la formación 'naranja' va a presentar una iniciativa para suprimir el Impuesto Especial sobre Electricidad para conseguir un ahorro directo del 6% a las familias, y ha defendido que si se aplicasen medidas de mejora a la competencia se podrían ahorrar unos 400 euros por familia al año.

En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado por la Energía y que los ciudadanos no paguen "errores políticos", y ha apostillado que sí "hay dinero" para poder bajar el recibo, aludiendo a los 2.800 millones de la amnistía fiscal, los 5.000 millones del rescate de las radiales, los 41.000 millones de las cajas de ahorro, las diputaciones o el Senado.