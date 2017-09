Montes (Unesa) ve necesaria certidumbre ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores

En su intervención en un encuentro sobre el sector eléctrico organizado por el diario 'Expasión', Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que "los mercados van a ser muy sensibles a todo ello".

Asimismo, el presidente de Unesa pidió libertad para poder decidir sobre aquellas centrales que no se usen y no se retribuyan, al afirmar que la sostenibilidad "no debe cegar a nadie respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios".

Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será "clave" en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es "imprescindible" una transformación "inteligente, racional y sin pausa".

Además, el presidente de la patronal eléctrica insistió en la necesidad de que todos los impuestos y cargas incluidos en el recibo eléctrico que no se corresponden con la actividad "deben salir" de la factura.

FOLGADO DESTACA EL PAPEL DE LAS REDES EN LA TRANSICIÓN.

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que "hacen compatible" el nuevo modelo con la seguridad de suministro.

En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las "facilitadoras" de la transición energética, ya que las renovables no son gestionables, lo que supone "un problema que hay que resolver".