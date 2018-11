El MIT considera que la energía nuclear es "clave" para lograr objetivos de lucha contra el cambio climático

El codirector del estudio del MIT Jacopo Buongiorno ha explicado el trabajo 'The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World' en una jornada organizada por FORATOM y Foro Nuclear en Madrid.

En concreto, ha insistido en que la no emisión de CO2 durante la producción eléctrica de la energía nuclear, hace a esta tecnología "esencial" en la lucha contra el calentamiento, en el cumplimiento de los Acuerdos de París y durante la transición hacia una economía baja en carbono en muchas regiones del mundo.

Buongiorno ha insistido en que la lucha contra el cambio climático será más difícil y costosa si se prescinde de la energía nuclear y las centrales podrían jugar un papel relevante en la necesidad de cubrir el aumento de la demanda mundial de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2.

En ese contexto, ha insistido en que el estudio expone la contribución potencial de la energía nuclear como tecnología no contaminante.

En el acto, el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que las centrales nucleares españolas son la tecnología que más electricidad producen (20%), más horas funcionan y más ayudan a evitar emisiones. "El año pasado casi el 40 por ciento de la electricidad libre de CO2 se consiguió gracias a la energía nuclear", ha comentado.

A su juicio, la transición energética tiene que ir acompañada necesariamente de la energía nuclear si se pretende reducir las emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos tras el Acuerdo de París.

Por su parte, el representante de la dirección general del Joint Research Center de la Comisión Europea, Marc Noël, ha defendido la energía como un aspecto "esencial" para el modo de vida actual. Tras la adopción en 2015 del Acuerdo de París varios estudios han analizado el mix energético mundial y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero así como el papel potencial de la energía nuclear.

Durante la jornada 'La energía nuclear en la transición hacia una economía descarbonizada' organizada por Foro Nuclear y FORATOM --la asociación de la industria nuclear europea-- ha contado también con la intervención de Berta Picamal, Consejera Ejecutiva del director general de esta organización con sede en Bruselas.

Picamal opina que la propuesta de recompensar a la energía nuclear por sus beneficios y que todas las energías de bajas emisiones de carbono compitan "en igualdad de condiciones" como sugiere el estudio del MIT, "debería tenerse en cuenta" por parte de los tomadores de decisiones de la Unión Europea en su estrategia para reducir emisiones.

En este contexto, el Foro Nuclear ha defendido que en la transición energética se necesita un mix eléctrico lo más respetuoso posible con el medio ambiente y que, a su vez, garantice el abastecimiento eléctrico sin efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o en la competencia del mercado eléctrico.