El IDAE defiende "políticas de ayudas" para que las familias vulnerables se puedan beneficiar del autoconsumo

En la jornada 'Nuevo Real Decreto de Autoconsumo' organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Herrera consideró que "no sería justo" que estas familias vulnerables se vean fuera, por lo que es necesario pensar en medidas que "acompañen a aquellas gentes que no se lo pueden permitir".

El director general del IDAE valoró el mérito de haber establecido un marco regulatorio para el autoconsumo, ya que representa una "extraordinaria oportunidad" para hacer frente a la dependencia energética de un país como España.

"El cambio climático nos va a afectar como a quien más y la energía es la palanca para reverdecer la economía, no hay otra. El nuevo petróleo del subsuelo es la fotovoltaica, ya que tenemos el conocimiento y la experiencia, y no era normal que no tuviéramos un marco regulatorio para aprovechar esta oportunidad", dijo.

Herrera, que lamentó que el tema energética no esté presente "en los debates electorales", consideró que ya no se puede volver atrás y que el autoconsumo es una "realidad irrevocable" para España, un país con una dependencia energética del 74% y que supone que cada día salgan 128 millones de euros hacia los productores de petróleo y gas.

Así, señaló que el reto ahora es "hacer realidad" lo que se han fijado en la normativa aprobada por el Gobierno en el Real Decreto-ley 15/2018 del pasado mes de octubre, por el que se derogó el denominado 'impuesto al sol', y el Real Decreto de abril por el que se regulan las condiciones para el autoconsumo en España, "para que el reparto dinámico sea posible y hacer que aquello que se produce en los tejados no se vierta a la red y lo pueda consumir el vecino".

LA CNMC APUESTA POR UNA "RED MÁS INTELIGENTE".

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández, abogó por "hacer una red más inteligente, y no por invertir por invertir", para hacer frente mejor al reto del autoconsumo.

Fernández señaló que será necesario mejorar y optimizar la red para afrontar el reto y hacer frente a "la bidireccionalidad", para lo que habrá que tener en cuenta que "la tecnología nos permite hacer más con menos".

La vicepresidenta de la CNMC subrayó también que, a pesar de la importancia del autoconsumo, el regulador tiene que tener en cuenta cinco objetivos: la seguridad de suministro, la sostenibilidad medioambiental, la competitividad precio, la digitalización y el empoderamiento del consumidor. "La sostenibilidad medioambiental hay que tomarla como dato del problema, pero también hacer todo garantizando la sostenibilidad precio", dijo.