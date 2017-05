Energía

http://www.teinteresa.es/dinero/energia/Gobierno-natural-alternativas-precio-maximo_0_1800420294.html

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

El Gobierno no contempla a priori extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto "indispensable", no se consume en todo el país y la alternativa de la bombona del butano ya tiene un precio máximo regulado que "garantiza" que sea "accesible al cliente socialmente vulnerable".