El Gobierno estima que el precio de la luz sería "en torno a un 10%" más caro sin las medidas que ha adoptado

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería "en torno a un 10%" más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó el pasado mes de octubre para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del 'céntimo verde' para el uso del gas para producir electricidad.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados para presentar la partida en Energía del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad "más barato de Europa", a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente "está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2".

Así, en su comparecencia, consideró que a veces "alarmamos innecesariamente" con el precio de la electricidad, ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria "para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España".

De esta manera, valoró la política "de contención" en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente "hay que ser conscientes de que es un problema" y se trabaja para que "sea lo más bajo posible".

A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el 'mix' energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser "necesariamente paulatina", ya que "no es un proceso que se pueda corregir de hoy para mañana".

Así, afirmó que las medidas de "más calado" deben ser a través de la legislación -del Plan Nacional de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático-, por lo que "van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto".

LOS IMPUESTOS, CUESTIÓN DE HACIENDA

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica que se adoptó en octubre, Domínguez señaló que los impuestos "son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos". Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico "es algo que está en debate y estudio en este momento".

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018 aunque se le terminó concediendo una prórroga, el secretario de Estado de Energía aseguró que está "prácticamente terminado" y será enviado a la Unión Europea "en las próximas semanas".

Domínguez defendió este retraso en que cuando el nuevo Gobierno llegó al poder se encontró con que, a este respecto, "no se tenía nada". "Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso", dijo.

POSIBILIDAD DE UN ATC

En lo que se refiere a la nuclear, indicó que lo "fundamental" a la hora de tomar una decisión es la seguridad, "tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos".

Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber "algún almacén temporal, que puede que sea centralizado".