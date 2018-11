El Gobierno afirma que su objetivo es "consensuar" con todos los actores la Ley de Cambio Climático

En declaraciones a la prensa tras participar en el acto de 25 aniversario de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (OPEP), Maroto subrayó que todavía "no hay nada aprobado".

"Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se lleve al Consejo de Ministros sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas", dijo.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 "son las que se están abordando en otros países".

"Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho ya que estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores", añadió al respecto.

En la clausura de la jornada, Maroto anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero.

La ministra subrayó que es necesario "ponerse en movimiento ya" para que otros países "no nos pasen por hacerlo mejor". "El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario", añadió.

Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, "a pesar del ruido generado por el borrador del Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que "los impactos habrá que empezar a medirlos una vez (que el borrador) sea consensuado".