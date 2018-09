El Gobierno no hará "una barbaridad" con el cierre de carbón y nucleares sin analizar el escenario climático

Durante su participación en el Foro Cinco Días, la ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de "irresponsabilidad" porque no se ha encontrado "nada" respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados.

"No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad", ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón "no han sido acompañadas" del proceso previo necesario, al tiempo que ha recordado que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

En cuanto al carbón, ha subrayado que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la "segunda prioridad" es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en que se debe hacer un "acompañamiento solidario" del empleo que está "en retiro".

Ribera entiende que se generen "tensiones" en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón "el primer caso en el que esto se materializa", pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales, sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores.

Ahora defiende que es "prioridad" del presidente del Gobierno apostar por "identificar oportunidades en cada uno de estos espacios" y acometer un plan de desarrollo local. "Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato", ha comentado.

PLAN NUCLEAR.

En materia de energía nuclear, preguntada por la anunciada fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró "ni un papel" sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos, con el que acompañar las decisiones que permitan "transitar por sendas sólidas".

Por ello, no ha descartado que la fecha de 2028 sea la definitiva, de acuerdo con el programa del Partido Socialista del que forma parte y que apoya al Gobierno que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Si bien, pese a lo anunciado, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno.

"Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas", ha concluido.