Expertos y políticos defienden que el futuro del sector energético "está en las renovables"

En la jornada 'Hacia el cambio de modelo energético español: Energías renovables y seguridad de suministro' organizadas por 'El Confidencial' y Ence, el presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, defendió que el "futuro está en las renovables y en el almacenamiento", algo en lo que ha existido consenso por el grupo de expertos.

Sanz defendió la necesidad de trasladar al consumidor "claramente" los costes de los productos que consume, para que conozca las externalidades ambientales. "No hay que malinterpretar el informe, no pretende hacer una reforma fiscal. Lo relevante, y lo ponemos encima de la mesa, es que la fiscalidad no internaliza los daños ambientales", añadió.

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica, José Folgado, defendió sacar del recibo costes que no deberían estar, como las extrapeninsulares o el déficit, que suponen unos 3.000 millones de euros al año que "se deberían residenciar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, Folgado señaló que "no es en absoluto imposible llegar al 100% de renovables", aunque añadió que para ello es necesario resolver los retos que representan las interconexiones, alcanzando el objetivo previsto del 15% para 2020, o la gestionabilidad.

Mientras, el portavoz de la Comisión de Energía en el Congreso de Podemos-En Comú, Josep Vendrell, defendió la necesidad de asegurar los ingresos inicialmente previstos para las renovables, así como un cambio de la fiscalidad, ya que es "un factor y un elemento de cambio fundamental".

Para el diputado, la actual fiscalidad es "poco ambiciosa desde el punto de vista medioambiental, por lo que consideró necesario un impuesto sobre el CO2 y añadió que no se puede transitar a un modelo 100% renovable "con la energía nuclear o el carbón".

CIUDADANOS CREE QUE HABRÍA QUE REORIENTAR LOS IMPUESTOS

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Energía del Congreso, Melisa Rodríguez, consideró que antes de crear nuevos impuestos medioambientales se debería identificar "si lo recaudado por los existentes pueden destinarse a ello".

Rodríguez pidió además "seguridad y estabilidad jurídica" para el sistema eléctrico, algo fundamental para afrontar la transición energética.

ENCE DEFIENDE EL PAPEL DE LA BIOMASA

Finalmente, el consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, defendió el papel de la biomasa en la transición energética como "parte de la solución" y ha asegurado que esta tecnología tiene potencial para poder reemplazar "prácticamente un tercio" de la actual generación con nuclear y carbón.

Colmenares cuantificó en 62 millones de toneladas de residuos para biomasa el potencial de España, aunque señaló que, evidentemente, "no se puede aprovechar todo". Con ellas, afirmó que se podrían genera unos ocho gigavatios (GW), que "netos pueden ser unos cuatro", con Andalucía como la comunidad autónoma con mayor potencial.

"Hay que ir generando un esquema en el que vayamos apostando por recoger ese combustible y eso podría reemplazar a prácticamente un tercio de la nuclear y del carbón", dijo al respecto.

Además, Colmenares aseguró que la fiscalidad tiene que ser una palanca para el cambio y recoger el principio de que "quien contamina debe pagarlo". "Es un disparate que el diésel sea más barato cuando contamina más", añadió al respecto.