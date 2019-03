Energía dice que una vez se "asimile" el Plan de Energía habrá que abordar una reforma del mercado eléctrico

En la jornada 'Una valoración económica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima' organizada por Enerclub, Domínguez destacó que la 'hoja de ruta' del Gobierno hasta 2030 prevé unas inversiones adicionales de 200.000 millones de euros, de cuya cifra un 40% será en nueva generación eléctrica.

El secretario de Estado de Energía consideró que estas inversiones son un esfuerzo que "el mercado puede asimilar", como se está viendo con las compañías tomando ya la iniciativa para ir generando plantas de renovables.

No obstante, Domínguez subrayó que el mercado eléctrico "no puede ser igual" al actual, por lo que habrá que abordar una modificación de éste para "una situación diferente", como será la que se dé con la entrada de más renovables en la generación.

El secretario de Estado de Energía señaló que "el mundo tiene un problema serio desde hace tiempo con el cambio climático", pero indicó que la transición energética supone "una gran oportunidad" para España.

Así, destacó que la forma "más barata" de generar electricidad en España es "con el sol y con el viento", para lo que en los próximos diez años se van de desplegar 55.000 megavatios (MW) más de estas tecnologías. "Se va a producir una enorme transformación de nuestro sistema de generación eléctrica y movilidad que nos permita avanzar en ese proceso de transformación", dijo.

UNA OPORTUNIDAD

Con una previsión también de crear entre 250.000 y 300.000 empleos nuevos, Domínguez indicó que la transición energética se presenta como "una oportunidad" para España de participar en este proceso "en primera línea", mejorando además la seguridad y dependencia energética del país.

"Es una oportunidad que tenemos por primera vez en nuestra historia. España no llegó a tiempo a la primera y segunda revolución industrial, y por primera vez tiene esa oportunidad", dijo, subrayando que, a pesar de que en el pasado se cometieron "errores", eso no significa "que no podamos corregir esos errores y volver a la primera línea".

UN MARCO REGULATORIO "PREVISIBLE Y ESTABLE"

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, indicó que para que estas inversiones que recoge el plan sean posibles será necesario disponer de un marco regulatorio "previsible y estable".

Además, la directiva recordó que "el objetivo final" de esta transición energética esta en el año 2050, con una economía totalmente descarbonizada, "que son palabras mayores".

Santamaría consideró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno representa "un excelente punto de partida" para afrontar la transición energética, destacando que la renovables han transformado el sector.

Asimismo, destacó que España "no parte de cero" en este camino, ya que cuenta con empresas e instituciones "perfectamente preparadas" para que este plan permita "avanzar al futuro con unas líneas ya marcadas".