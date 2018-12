Endesa presentará la semana próxima su plan de compensación por el cierre del Térmica de Andorra (Teruel)

El 31 de diciembre concluye el plazo para presentar la solicitud de cierre, pero seguramente la presentarán "la semana que viene", ha dicho Bogas, quien ha apuntado que el plan de acompañamiento será "vivo" y se presentará junto la solicitud. "No está cerrado, seguirá abierto" para "mejorarlo", ha recalcado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bogas ha señalado que el compromiso acordado este miércoles es mantener más reuniones para conseguir algo "viable y sostenible para el territorio".

El plan de acompañamiento, que incluirá "importantes" inversiones durante los próximos cinco años, se basa en el empleo tanto de los empleados directos como de las contratas, con apartados destinados al emprendimiento, todo lo cual será "objeto de estudio entre todos", ha continuado Bogas, quien ha recordado que la compañía garantiza el empleo a sus trabajadores y que va a "procurar" que los contratistas tengan trabajo, facilitándoles la formación para que "sean capaces de encontrar la empleabilidad".

Los planes "no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región" pero sí pretenden "paliar" los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre "algo que sea sostenible y genere empleabilidad".

Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que "tenemos que ir estudiando" y que lo fundamental es "fomentar esas nuevas actividades". Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de "tratar de que vengan aquí" empresas de fabricación de componentes.

Ha dejado claro que Endesa está "comprometida" con Aragón y Teruel y que la Térmica es "parte del origen" de la compañía energética, destacando el "diálogo franco" que "siempre ha existido" con el Gobierno de Aragón y los agentes sociales.

INSUFICIENTE

Por su parte, la consejera Marta Gastón ha manifestado que el borrador del plan es "insuficiente" por su falta de "concreción", expresando que en Aragón "no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente".

A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla "una posibilidad", que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado "céntimo verde".

Gastón ha dicho que la autorización del cierre no será "rápida" si el Ministerio para la Transición Ecológica no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo "medidas concretas" como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con "la garantía de promotores del territorio" van a llevarse a cabo.

La mesa reunida hoy no solo es "de ideas", sino "decisoria", ha subrayado la consejera. Ha aludido a la creación de un centro "referente" en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un 'hub' de las renovables, lo que daría "posibilidades" al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería "de partida" y "continua", ha agregado.

Para la consejera de Economía, son muy importantes los empleos, pero también "nos preocupa el futuro de la zona", especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que "queremos que Endesa colabore".

SIN CONCRECIÓN

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha lamentado que "no se ha concretado nada" y que "no podemos salir satisfechos", reconociendo que "las voluntades son buenas". Ha advertido de que "no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir".

De esta forma "salimos descontentos y solo esperamos que el Ministerio lo estudie" al detalle, ha continuado Ciércoles, quien ha aludido al "duro golpe" que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y "flexible".

"Es normal" que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser "más reivindicativos" para no ser "cómplices", recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y "tenemos que mantener Andorra y su comarca" donde "se merece".

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están "dando sus frutos" y ha afirmado que "todo suma". A Endesa "le pedimos más", que empuje los proyectos del territorio para ir todos "juntos de la mano" porque "el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica". Noé ha recordado que "hemos estado siempre trabajando" y que necesitamos "unidad" política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que "no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables" y, de hecho, "no estamos nada de acuerdo", a lo que el dirigente local de CCOO Antonio Planas ha añadido que "seguimos sin conformarnos con cuatro placas solares" y que "no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante". "Nos planteamos todo, no descartamos nada", tampoco convocar movilizaciones, ha avisado.