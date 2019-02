Endesa afirma que en principio le "suena bien" el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno

Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press indicaron que el programa de descarbonización de la economía española "está en el ADN" del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el 'mix' eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los siete reactores actualmente existentes que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de las reactores de Almaraz y Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional.

La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantiza la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

En el caso del carbón, el plan diseñado por el gabinete dirigido por Teresa Ribera, que será remitido a Bruselas, estima una horquilla de su presencia en el 'mix' eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030.

No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón -de las que a partir de 2020 quedarán cinco (Litoral, As Pontes -Endesa-, Los Barrios -Viesgo-, Soto de Ribera y Aboño -EDP- de las 14 existentes) alarguen su vida en el 'mix' más allá de ese horizonte, ya que irán cerrando "de una manera natural" al no ser competitivas por razones de mercado.