La CNMC dice que la diferenciación fiscal a favor del diésel "no es frecuente" en Europa

Así lo ha señalado durante su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

No obstante, Marín Quemada ha señalado que la CNMC no se ocupa de la fiscalidad que tengan los productos petrolíferos. De hecho, ha señalado que este organismo tiene una función para hacer informes sobre proyectos normativos, pero que sobre este tema "no ha preguntado nadie".

Para el máximo responsable de la Comisión, estos vehículos de recaudación fiscal son "más que importantes", pero la CNMC no se ha pronunciado sobre la carga fiscal que pueden soportar unos u otros productos.

El presidente de Competencia ha hecho estas afirmaciones tras ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien ha asegurado que la equiparación de tipos en el impuesto sobre hidrocarburos de gasóleo y gasolina podría aumentar la recaudación en 1.318 millones de euros.