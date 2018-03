La CNMC critica el uso de los peajes eléctricos como "instrumento político"

"Se ha deseado utilizar en España, a nuestro juicio, en más ocasiones que las justificables la regulación energética como instrumento político" como, por ejemplo, ha sido el caso de la fijación de los peajes eléctricos, ha señalado Marín Quemada en un desayuno organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En este sentido, ha subrayado que la determinación de los peajes "no puede ser un instrumento político que beneficie a unos o otros en función de las necesidades del momento", si no que tiene que ser algo establecido con "absoluto rigor" y en línea con una serie de parámetros comunes con otros países de la Unión Europea (UE).

El presidente de la CNMC ha incidido en que llama mucho la atención que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital esté en una posición distinta a la de las directivas comunitarias y a la de los reglamentos de aplicación directa, que no son discutibles.

A este respecto, ha apuntado que una reciente disposición del Ministerio lo interpretaba de otra manera y restaba competencias a la CNMC que sí tienen otras agencias independientes de otros países de la Unión Europea.

"Eso comprenderán ustedes que no podíamos dejarlo pasar", ha subrayado Marín Quemada, quien ha explicado que después de que sus intentos de conversación, escritos, cartas, entrevistas y un requerimiento previo no hayan dado el resultado previsto no han tenido "más remedio" que llevar al Gobierno al Tribunal Supremo.

Así, ha reconocido que nunca pensó que en su vida de servidor público tuviera que hacer algo así y ha admitido que ha sido una decisión "compleja" que ha tomado el Consejo de la CNMC para defender sus competencias.