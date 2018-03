Aznar pide una vicepresidencia económica para pilotar la transición energética

La Fundación Faes considera necesaria la figura de una vicepresidencia económica que coordine y asuma las competencias relativas a la transición energética que hay abordar de cara al horizonte de 2030 y 2050, ya que es un tema "estratégico para el país", según afirmó el presidente de la fundación y expresidente del Gobierno, José María Aznar.

En una rueda de prensa para presentar el informe 'Claves de éxito de la transición energética', Aznar señaló que sería "lo más lógico" que existiese una vicepresidencia económica para esta función o una comisión delegada especialmente destinada a ello. "Pero me parece lo más eficaz para el proceso una vicepresidencia económica", subrayó.

Asimismo, indicó que esta figura debería tener también las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, una cartera que, recordó, fue "creación" suya en su época de presidente del Gobierno. "Teniendo en cuenta los elementos conectados con la política energética, los elementos medioambientales van a ser vitales y que estén vinculados a esta vicepresidencia me parece fundamental", dijo.

Esta propuesta de un vicepresidencia económica, que llega justo en el momento en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe anunciar al sucesor de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, se enmarca dentro del planteamiento de un acuerdo político para la gobernanza del proceso de transición energética que cuente con el sector privado y se apoye en la eficiencia económica y la competitividad.

A este respecto, Aznar consideró que plantear acuerdos, complicados ahora debido al "fraccionamiento" existente en la política española, es "sentar las bases generales", algo que es el objetivo de la transición energética, por lo que es necesario "ser coherente en los discursos con las acciones", y destacó que el fin de este documento es "abrir el camino hacia ese debate".

Así, la fundación apunta que la transición energética requerirá un "exigente" proceso de tomas de decisiones en las que habrá que combinar rigor técnico, consenso político, acierto regulatorio e implicación de los actores.

En su informe, la Fundación Faes apunta también como claves para la transición energética la existencia de estabilidad regulatoria y un marco institucional. "Me parece esencial. Es necesario saber a qué atenerse en un plazo razonable de tiempo, y eso significa seguridad jurídica. Todas las situaciones que puedan promover inseguridad deben ser mejoradas", añadió Aznar.

En lo que respecta a los objetivos de la transición energética, el documento valora que son "incompatibles con nada que no sea un sistema energético sin apenas emisiones, aunque destaca que hay que tener en cuenta que no todos los procesos industriales son susceptibles de electrificación, lo que requiere asegurar el suministro de combustibles fósiles.

PRESTAR "ESPECIAL" ATENCIÓN A LAS REDES Y ALARGAR VIDA DE NUCLEARES

Además, cree necesario prestar atención "especial" a las redes, ya que son claves en la estabilidad de los sistemas eléctricos, los soportes físicos de los mercados y base esencial de la eficiencia.

En lo que se refiere a las nucleares, defiende alargar su vida útil hasta que sea posible, ya que la sustitución del parque plantearía construir casi 30.000 megavatios (MW) de nuevas renovables, con su correspondiente inversión adicional en potencia flexible de respaldo, lo que no parece "realista corto plazo", señala el informe.

Además, el informe subraya que su cierre inmediato "podría elevar significativamente los precios finales de la electricidad e incrementar considerablemente las emisiones de CO2. "Son un activo valioso y contribuye a precios bajos, por lo tanto cerrar un activo así antes de tiempo parece poco sensato", dijo Pedro Mielgo, coordinador del informe junto a Miguel Marín.

No obstante, para evitar este cierre del parque nuclear, Faes ve necesario revisar la fiscalidad que actualmente soporta la generación con esta energía, en línea con la petición de las empresas propietarias de estas centrales, ya que se ven claramente discriminadas en relación con las demás tecnologías. "No piden ayuda, piden que se revise esa fiscalidad. Me parece lógico. sobrecargar una producción hasta que deje de ser rentable no parece una solución buena", añadió Mielgo.

Respecto al autoconsumo, Mielgo defendió el papel que puede jugar, ya que tendrá un papel importante a medida que el desarrollo tecnológico abarate los costes y aumente las capacidades, aunque recalcó que no se debe confundir con el llamado 'impuesto al sol', que "no es ningún impuesto, sin el pago por la disponibilidad de la red, que es un principio innegable".