Arias Cañete afirma que la UE responderá a España por la competencia desleal de Marruecos en venta de energía

En declaraciones a la prensa tras su participación en la décima edición de la colección 'Cuadernos de Derecho para Ingenieros' llevada a cabo por Iberdrola y la Asociación/Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, Arias Cañete indicó que la Comisión Europea recibió la misiva remitida por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostrando su preocupación por este hecho y subrayó que se está "en un proceso de reflexión" y que será contestada.

El comisario indicó que este conflicto no ha sido planteado solamente por España, sino también por otros países europeos. "No es sólo una preocupación del Gobierno español, sino también de otros países europeos y también de países que están en fase de pedir la entrada en la UE y que tienen fronteras con terceros países en los que la generación de energía no tiene las características de la UE", dijo.

España ha pasado a tener un saldo importador de energía desde finales del año pasado con Marruecos. Esto se ha debido a que en Marruecos se está generando en plantas de carbón que no están comprando derechos de CO2 -uno de los motivos principales que ha encarecido el precio de la electricidad en Europa especialmente a lo largo del último año-, lo que está permitiendo al país africano ofertar a un precio más barato y competir en unas condiciones de desigualdad.

Así, el Gobierno de España solicitó a la Comisión Europea que se manifestara por el impacto de este beneficio de la electricidad marroquí para su exportación a España y pidió la posibilidad de contar con algún mecanismo para proteger la libre competencia y la preservación del medio ambiente.

PLANES NACIONALES DE ENERGÍA

Por otra parte, Arias Cañete indicó que la Comisión está trabajando también en el análisis de los 28 borradores de Planes Nacionales de Energía y Clima presentados por los países miembros, con el objetivo de formular sus recomendaciones antes de finales de junio.

El comisario subrayó que este análisis "es complicado y complejo", ya que no sólo se revisa la adecuación de las medidas de cada plan a la capacidad de cada Estado, "sino también si esos esfuerzos agregados permiten cumplir con los objetivos europeos".

Así, subrayo que el objetivo es que, una vez que en junio sean devueltos esos borradores revisados a los países, se abra un periodo de consulta pública en cada uno de ellos con el fin de que los planes definitivos estén para finales de este año.