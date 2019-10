Cómo encontrar un Bróker de Forex de confianza

Si usted está buscando la posibilidad de recaudar fondos para su pequeña empresa mediante la realización de algunas operaciones de Forex, usted va a necesitar un corredor de Forex confiable. En este post, ofrecemos algunas sugerencias sobre cómo encontrar uno.





El Comercio de la divisa ha llegado a ser Popular

El comercio de Forex está ganando popularidad en casi todas partes. De hecho, cada día que pasa más gente lo intenta. Además, cientos de nuevos Brókeres de Forex han entrado en el mercado en busca de clientes. Por lo tanto, resulta difícil encontrar el corredor adecuado entre la multitud.

Usted necesita un Bróker de Forex en el que pueda Confiar

Usted debe elegir un Bróker que trabaje con una firma de buena reputación en un mercado regulado. Esto puede ayudar a mantener sus inversiones seguras. Después de todo, una vez que usted comienza a operar en Forex, invierte su propio dinero ganado con esfuerzo en él. Por lo tanto, usted quiere encontrar el mejor Bróker para usted.

Esto en sí mismo es una tarea desalentadora, pero usted puede hacerlo. Sólo asegúrese de hacer un montón de investigación en el mercado. Los Brókeres que tienen buena reputación y honorabilidad suelen tener años de experiencia en los mercados. Estos son los corredores de Forex que han manejado con éxito cientos, si no miles de cuentas.

Por otro lado, aquellos corredores que tienen el hábito de involucrarse en precios y prácticas cuestionables no serán difíciles de detectar. Sin embargo, encontrar un Bróker de Forex de confianza puede seguir siendo difícil. Esto se debe a que usted escuchará muchas opiniones diferentes de otros comerciantes acerca de lo que constituye prácticas de comercio justo.

Elija su Brókerde bolsa en función de lo que es importante para usted

Por esta razón, cuando usted está en el mercado para encontrar un Bróker de Forex de confianza, puede pagar para descontar muchos de los consejos que usted oye de otros. Aunque está bien escuchar a la gente, siga la mayoría de los consejos que oiga con un grano de sal.

En su lugar, establezca sus propios criterios para lo que quiere y necesita de su Bróker de Forex. Por un lado, los diferentes Brókeres ofrecen muchas variaciones diferentes en cuanto a spreads, comisiones y plataforma de operaciones.

Por lo tanto, la mejor manera de encontrar el Bróker adecuado para usted es trazar los criterios que son más importantes para usted. Luego compare, clasifique y busque los mejores Brókeres de Forex en el mercado que cumplan con esos criterios.

Por supuesto, uno de sus primeros criterios debe ser que su Bróker de Forex debe ser regulado. Hay muchos Brókeres de Forex regulados en el mercado, por lo que no debería tener problemas para encontrar uno. Sin embargo, también encontrará Brókeres que no están regulados. Estos serán fáciles de identificar, ya que generalmente ofrecen a los operadores ingenuos la oportunidad de entrar en el mercado por un depósito de seguridad extremadamente bajo. Sólo recuerde que si un trato suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Por qué no quieres caer en ese bono

Además, si un Bróker ofrece un bono lucrativo, esto podría ser una señal de alerta. Esto se debe a que las ofertas de bonos son en realidad sólo trucos de marketing que los Brókeres sin escrúpulos utilizan para tratar de atraer a clientes crédulos. Lo que es más, es probable que esa bonificación sea bastante difícil de conseguir, ya que estará cargada de términos y condiciones, por lo que no será más que una estafa. Sin embargo, si usted está alerta y conoce las señales, puede aprender a evitar las estafas.

También, puede pagar para entender que los Brókeres de Forex de buena reputación están regulados por las agencias de varios gobiernos, identificados por acrónimos como FCA, FSA, CySEC, FINRA, CFTC y más.

Aquí hay algunas preguntas que usted debe hacer acerca de un corredor de Forex

Hay algunas preguntas que debe hacer sobre cualquier corredor de Forex que esté considerando:

¿Cuántos años lleva este Brókeren el negocio?

¿Ha sobrevivido este Brókerde Forex a los mercados bajistas y a las grandes pérdidas de clientes?

¿Cuánto depósito requiere este Brókerde Forex?

¿Tiene este Brókeruna buena reputación por su apoyo al cliente?

¿Este Brókerde Forex retendrá su depósito en un banco separado?

Usted también puede pensar en otras preguntas que hacer para estar seguro de elegir un Bróker de Forex seguro. Sin embargo, estos pocos cubren lo básico.

Conclusión

Finalmente, compare los spreads, tarifas, tarifas de inactividad, software de gráficos y cualquier otra cosa que pueda ser importante para usted como operador. Entonces usted puede comenzar a reducir a cero a los pocos corredores de Forex regulados y de buena reputación que han llegado a su lista corta. Luego, cuando esté listo, puede abrir una cuenta con el Bróker de Forex de su elección y comenzar a operar.

