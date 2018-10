La venta de prendas de moda recae en septiembre tras bajar un 3,1%

Las ventas en el sector textil regresan a la dinámica negativa en septiembre tras encadenar tres meses en positivo y registran una caída del 3,1% en septiembre, dejando el acumulado anual en el -3,9%, según los datos del Barómetro de Acotex.

En concreto, la patronal del sector textil ha recordado que la vuelta de las vacaciones siempre es "dura", a lo que se ha unido las condiciones climatológicas, ya que septiembre ha sido un mes con temperaturas altas, mientras que en las tiendas está ya la colección otoño-invierno.

Acotex ha reconocido que la "climatología afecta" a las ventas, pero subraya que "no es una variable nueva" y cree que el sector "debe adecuarse a los nuevos tiempos, no sólo en los cambios tecnológicos, sino también a la climatología, que no es la misma que hace 10 años".

El sector textil se ha mostrado confiado en volver a la dinámica positiva en la recta del final de año, impulsado por el 'Black Friday' y la campaña de Navidad incetivan el consumo. "Esperamos que en este último trimestre y más en concreto en los dos últimos meses del año se recuperen las ventas y se reduzcan las pérdidas y cerrar el año con la menor caída posible", han señalado desde la patronal.

Por otro lado, Acotex confía en que algunos factores externos como la entrada en funcionamiento de Madrid Central, que cerrará el tráfico a los no residentes y que puede suponer una menor afluencia de público a los comercios ubicados en el centro de la capital no afecte demasiado, ya que puede provocar una disminución de las ventas.

La caída de las ventas de prendas de moda en septiembre, coincide con los datos del índice ShopperTrak para España, que muestran que la afluencia a los centros comerciales cayó un 1,7% en septiembre respecto al mismo mes del pasado año.

En concreto, el índice refleja que esta caída se debe al descanso consumista del final del veraneo y las vacaciones, circunstancia que no ha sido compensada por el gasto de la vuelta al colegio, recurrente en septiembre. Este retroceso se produce, además, tras dos meses de máxima entrada de turistas en España.

Otro motivo de este descenso es que este año los consumidores no han tenido que invertir un coste adicional por el equipamiento contra el frío, debido a un septiembre muy seco y caluroso.

Septiembre no ha sido un buen mes para los centros comerciales, ya que la afluecia encadena dos meses de caída con el descenso del 6,3% respecto al mes de agosto.