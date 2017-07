Uno de cada tres trabajadores no consiguen desconectar en vacaciones

Adecco eleva al 34,8% los trabajadores hombres que no desconecta del trabajo lo suficiente, frente a Randstad que rebaja esta cifra hasta el 32,5%, es decir, uno de cada tres.





Hombre, menor de 25 e insatisfecho con sus vacaciones

El perfil del trabajador que menos desconecta: hombre, menor de 25 años y que no está satisfecho con la duración de sus vacaciones. Por el contrario, el 72,5% de las mujeres encuestadas desconectan durante sus vacaciones, según Adecco.

Para el 48,1% de los encuestados la razón principal es la dificultad para desvincularse de los temas laborales, según el estudio elaborado por Randstad. También, el contacto desde la empresa es para el 27,5% de los profesionales el motivo por el que no logran desconectar.

El móvil y el correo corporativo son las principales vías de comunicación entre trabajadores y empresas. El 49,5% de los encuestados consulta el correo electrónico cuando está de vacaciones y el 59,6% reconoce que atiende llamadas de trabajo aún estando de vacaciones.









Los directivos son los profesionales a los que más les cuesta desconectar

Por franjas de edades, los menores de 25 años son los que más dificultades encuentran para disfrutar su periodo vacacional, pues solo lo hace el 55,6%, y necesitan entre 2 y 14 días para desconectar del trabajo, frente a los mayores de 25 años que les bastaría con 3 días.

Para Randstad los directivos son los profesionales a los que más les cuesta desconectar, en concreto el 53,8% no lo consigue. Otro estudio, de la firma Grant Thornton, sitúa en el 60% los empresarios españoles que afirma no poder desconectar del trabajo durante vacaciones, de los cuales el 30% considera que es importante no hacerlo.

Desde Randstad advierten que desconectar en vacaciones es un hecho más importante de lo que puede parecer, ya que, tras un largo periodo de trabajo, si el profesional no logra descansar un mínimo de tiempo, su productividad "descenderá", siendo perjudicial tanto para la empresa como para el propio trabajador. Por lo que, tanto profesional como empresa deben ser conscientes de este hecho.





Cómo conseguir desconectar

Adecco ha elaborado una guía de consejos entre los que se encuentran pasar por una buena planificación y organización mental, poder disfrutar al menos de dos semanas seguidas de vacaciones, hacer planes novedosos y gestionar de forma inteligente el correo y el teléfono.

Las recomendaciones para las empresas son tener una política de vacaciones bien definida, que los 'managers' contribuyan a que sus equipos desconecten, que exista un buen clima de coordinación y entre departamentos, se respeten los tiempos de descanso y se anticipen a las necesidades de negocio.