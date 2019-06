Empresas

Los trabajadores de Avilés no ratifican la venta de sus plantas al grupo Parter

El comité de empresa de Alcoa Avilés no ha ratificado este jueves la venta de las plantas asturianas y gallegas al grupo suizo Parter. "Solo nos dan la opción de Parter, de ahí no salen, que Quantum y las demás no cumplen los requisitos, pero si no conocemos más detalles no ratificamos la venta", ha señalado Daniel Cuartas, vicepresidente del comité de empresa de Avilés, en declaraciones a Europa Press.