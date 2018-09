Empresas

Los titulares de preferentes de Deoleo no percibirán la retribución de 2017

Deoleo Preferentes no retribuirá a los titulares de participaciones preferentes con la 'remuneración no acumulativa', ya que la sociedad garante de la emisión, Deoleo, no obtuvo beneficio distribuible suficiente en el ejercicio 2017.