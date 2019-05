La tecnológica UiPath capta 507 millones en su última ronda de financiación

UiPath detalla que esta ronda ha estado liderada por el fondo Coatue Management, al que se han sumado Dragoneer, Wellington y Sands Capital, con fondos y contabilidad aconsejados por T Rowe Price Associates. Accel, que lideró las rondas A y B, y CapitalG y Sequoia, que lideraron la ronda de la Serie C, también participaron en esta ronda, al igual que otros inversores existentes, incluyendo IVP y Madrona.

La compañía remarca que desde que en abril de 2017 cerrara su financiación de la Serie A por importe de 30 millones de dólares (26,8 millones) ha alcanzado los 400.000 usuarios en 200 países y ha elevado sus ingresos anuales recurrentes desde los ocho millones de dólares (7,1 millones) a más de 200 millones de dólares (179 millones de euros). Además, ha multiplicado por 16 su base de empleados, hasta más de 2.500.

"Estamos en el momento decisivo. Los líderes empresariales de todo el mundo están aumentando su plantilla laboral con robots de software, acelerando rápidamente la transformación digital de toda su empresa y liberando a sus empleados para que dediquen más tiempo a un trabajo con mayor impacto", ha remarcado el cofundador y consejero delegado de UiPath, Daniel Dines.

En este contexto, ha asegurado que UiPath "está liderando esta revolución de la fuerza laboral", impulsada por su determinación de democratizar la RPA y cumplir con su visión de 'Un robot para cada persona'.

Entre sus últimos clientes se incluyen American Fidelity, BankUnited, CWT (anteriormente Carlson Wagonlit Travel), Duracell, Google, Japan Exchange Group (JPX), LogMeIn, McDonalds, NHS Shared Business Services, Nippon Life Insurance Company, NTT Communications Corporation, Orange, Ricoh Company Ltd., Rogers Communications, Shinsei Bank, Quest Diagnostics, Uber, US Navy, Voya Financial, Virgin Media y World Fuel Services.