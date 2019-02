Los taxistas de Valencia piden que las VTC de la Comunidad se contraten doce horas antes

Las asociaciones de taxistas de la Comunidad Valenciana consideran "escasa e insuficiente" la propuesta de la Generalitat de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a contratar sus servicios con una antelación de quince minutos, por ello, y reclaman que este tiempo sea de doce horas.

Así lo han explicado el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, y el de la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, en declaraciones a Europa Press tras la reunión que han mantenido este martes con la Conselleria de Vertebración del Territorio.

La Generalitat plantea establecer en el Decreto de regulación de las VTC una antelación mínima de 15 minutos para contratar estos transportes, una medida similar a la aprobada y puesta ya en marcha en Barcelona.

No obstante, el representante de los taxistas ha señalado es una iniciativa "insuficientes". En su opinión, la Generalitat "quiere contentar a los dos sectores y al final "no va a solucionar el problema".

Asimismo, lamentó que el Consell ha "perdido la oportunidad para tomar medidas que realmente diferencien a los dos sectores".

"NO ES UN SERVICIO INMEDIATO".

Por contra, los taxistas reclaman que el tiempo de antelación para contratar un VTC sea "claro y no deje lugar a dudas". Para ello, ha propuesto que sea de 12 horas porque, a su parecer, es un periodo que "define claramente que no es un servicio inmediato", mientras que el planteamiento de la Conselleria "no diferencia esa inmediatez".

También ha pedido que los VTC "vuelvan a la base" tras realizar un servicio, dado que, en este sentido, el Decreto sólo establece que tengan que no puedan aparcar en la vía pública. "No sabemos cómo van a hacer cumplir, porque luego los VTC incumplen todo y no hay forma de demostrarlo", ha aseverado el representante del taxi.

Por todo ello, los taxistas instan a que el Gobierno regional establezca medidas "claras y contundentes", para que "a la hora de aplicarlas, los cuerpos de inspección pueden demostrar que se incumplen y evitar la frustración de los taxistas al ver cómo los VTC hacen de taxi".