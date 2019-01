La marcha de taxistas de Barcelona llega frente a la Conselleria de Territorio

La marcha de taxistas que discurre por las calles de Barcelona ha llegado sobre las 15.00 horas frente a la sede de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, donde en la tarde de este martes está prevista una nueva reunión del conseller Damià Calvet con el sector del taxi primero y, posteriormente, con las VTC.

Los taxistas previamente, sobre las 13.00 horas, cortaron Gran Via, si la circulación quedó restablecida cerca de las 15.00 horas, cuando han marchado por la calle Tarragona hasta la sede de la consellería.

Los representantes de los taxistas han entrado al Departamento de Territorio pasadas las 16.00 horas aclamados por los concentrados frente al inmueble, lugar en el que se celebrará una asamblea para decidir si se acepta la propuesta que el Govern plantee en la reunión cuando acabe.

'Apretad, apretad', 'Calvet, dimisión', 'Si esto no se arregla, guerra, guerra', 'Bote, bote, bote, cucaracha quien no vote' y 'Somos taxistas, no terroristas' han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar durante la protesta.

Este martes es el quinto día de huelga indefinida del sector del taxi en Barcelona, protesta que fue convocada el viernes tras rechazar la propuesta de Calvet de obligar a precontratar a los vehículos VTC con una antelación mínima de 15 minutos.